Die Hexer-Saga rund um Geralt von Riva geht weiter: Neben der populären The Witcher-Videospielreihe von CD Projekt Red und der neuen Erfolgsserie The Witcher mit ersten Spin-offs auf Netflix, wurde nun eine neue Comic-Reihe von Dark Horse angekündigt.

„The Witcher: Witch’s Lament“ stellt eine neue, limitierte Romanreihe dar und ergänzt die Geschichten rund um den Hexer Geralt von Riva. Darin begibt sich Geralt auf die Jagd nach einer Hexe, nur um mitansehen zu müssen, wie sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird. Die Bilder der Tat verfolgen Geralt und lassen ihn nicht mehr los. Die Handlung erzählt von einem mysteriösen Geheimnis um den Tod der Hexe und ihre abscheuliche Verfolgung.

Der neue Comic stammt von dem polnischen Autor Bartosz Sztybor, der bereits eine Vielzahl von Geschichten aus der Hexer-Saga der „Witcher“-Games veröffentlichte. Sein jüngstes Werk ist die populäre Reihe „The Witcher: Fading Memories“. Sein neuestes Werk „The Witcher: Witch’s Lament #1“ erscheint am 28. Mai 2021 bei Dark Horse Comics.

Hexer-Saga geht als Game und Serie weiter

Derweil kam es zwischen dem Entwicklerstudio CD Projekt Red und dem polnischen Buchautor und Schöpfer der Hexer-Saga, Andrzej Sapkowski, nach einem jahrelangen Rechtsstreit zu einer Einigung. Damit ist der Weg frei für neue Witcher-Games nach dem letzten Titel The Witcher 3.

Unterdessen baut auch Netflix das Witcher-Universum mit ersten Spin-offs aus. Nach dem sensationellen Start der ersten Staffel von The Witcher mit Henry Cavill als Geralt von Riva, folgt in diesem Jahr die 2. Staffel. Hinzu kommt eine Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin und ein Anime-Film namens The Witcher: Nightmare Of The Wolf, der in Kürze auf dem Streaminganbieter an den Start gehen soll.

Die neuen Witcher-Comics dürften die Wartezeit auf neue Folgen der Netflix-Serie verkürzen. Bis wir ein neues Game erwarten dürfen, wird es wohl noch eine Weile dauern. Bislang gibt es noch keine offizielle Ankündigung.

Comic-Cover von „The Witcher: Witch’s Lament“ © Dark Horse Comic/CD Projekt Red