The Witcher-Serie hat offenbar König Henselt-Darsteller gefunden

Die Dreharbeiten zur 2. Staffel von The Witcher wurden vor wenigen Tagen wieder aufgenommen. In diesem Zuge haben sich offenbar auch weitere Schauspieler gefunden, die in die Rolle der vielen neuen Charaktere schlüpfen sollen. Einer dürfte hierbei nicht nur den Lesern der Sapkowski-Büchern, sondern auch den Spielern bekannt sein.

The Witcher: König Henselt-Darsteller für Staffel 2 gefunden?

Wie Redanian Intelligence berichtet, scheinen uns in der 2. Season einige royale Persönlichkeiten zu erwarten und die Monarchen der Nördlichen Königreiche eine bedeutende Rolle zu spielen. So wurde bereits die Anwesenheit von Königin Meve und ihre Darstellung durch Rebecca Hanssen bestätigt.

Nun scheint sich auch König Henselt, der Herrscher von Kaedwen, hinzuzugesellen. Verkörpert wird er Berichten zufolge von Edward Rowe, dessen Erscheinungsbild ziemlich gut in das des hitzköpfigen Herrschers zu passen scheint. Der britische Schauspieler soll in der 5. und 8. Folge als Henselt zu sehen sein.

The Witcher: Das ist der Cast von Staffel 2 – Besetzung und alle Neuzugänge

Wer ist König Henselt? Der König wird als machthungrig und größenwahnsinnig beschrieben, trägt rebellischerweise einen Bart und ist eher für sein unsympathisches und grobes Auftreten bekannt. Außerdem hegt er keinerlei Toleranz für Anderlinge und Nichtmenschen.

In den Büchern tritt er sowohl in Das Erbe der Elfen als auch in Die Zeit der Verachtung auf. Innerhalb der Spielreihe von CD Projekt RED begegnen wir ihm in The Witcher 2: Assassins of Kings. Auch hier tritt Geralt einem arroganten und skrupellosen Herrscher gegenüber.

In The Witcher 2 begegnen wir dem Monarchen nur, wenn wir einen ganz bestimmten Handlungsstrang verfolgen. © CD Projekt

Hexer und Könige in der 2. Staffel

Seit längerem steht bereits fest, dass sich die neue Staffel der Netflix-Serie eingehender Geralts Hexer-Familie widmen wird und sowohl Lambert, als auch Eskel und sogar Hexer-Papa Vesemir in die Serie finden. Ob neben den gecasteten Monarchen nun auch noch weitere Könige hinzukommen, wie Redaniens König Wisimir oder Aedirns König Demawend, ist noch nicht offiziell bekannt.

Unwahrscheinlich wäre es jedoch nicht, immerhin wird auch Redanien-Spion Sigismund Dijkstra in die Geschichte der 2. Season eingeführt. Gewissheit haben wir erst mit Release der neuen „The Witcher“-Staffel auf Netflix. Der Start wird vermutlich im Herbst 2021 erfolgen.