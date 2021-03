Diesen Überraschungstitel gibt es bei PS Plus im April 2021!

PS Plus-Games April 2021 bekannt

bekannt Abonnenten erhalten 3 Spiele!

Darunter der Zombie-Titel Days Gone!

Die März-Games für PS für PS Plus gab Sony in diesem Monat erst später bekannt. Dafür können sich die Gratisspiele allerdings auch mehr als sehen lassen. Schließlich erhalten Abonnenten des kostenpflichtigen PlayStation Plus-Dienstes gleich vier Games für ihre PS4/PS5.

Für April hat Sony bereits Ende Februar im Rahmen einer State of Play den ersten Titel enthüllt. Dabei handelt es sich um das Spiel Oddworld: Soulstorm, das bei Entwickler Oddworld Inhabitants entsteht und das zweite Spiel eines Fünfteilers darstellt. Alle Infos dazu findet ihr in diesem Beitrag.

Hinweis: Allen PlayStation-Spielern steht in diesem Monat, auch denen ohne PS Plus, außerdem Ratchet & Clank zum kostenfreien Download zur Verfügung, als Teil der „Play At Home“-Initiative. Bis Juni sollen hierdurch noch drei weitere kostenlose Games für alle folgen:

Sony verschenkt Spiele für PS4 und PS5: Ratchet & Clank macht den Anfang

PS Plus im April 2021: Das sind die kostenlosen Spiele

Welche Gratis–Spiele werden also nun im PS Plus Abo enthalten sein? Im Folgenden findet ihr die neuen Titel in der Kurzübersicht:

Zombie Army 4: Dead War

„In Zombie Army 4: Dead War setzen Spieler die alternative Geschichte der Zombie-Army-Trilogie in einer Kampagne für 1-4 Spieler fort. In diesem Shooter von den Machern von Sniper Elite 4 treffen okkulte Gegner auf epische Waffen, die mit der Kraft von Feuer, Blitzen und göttlichen Essenzen aufgerüstet werden können. Während sich die Toten erneut mit größerer Mordlust als je zuvor erheben, decken Spieler einen finsteren Plan auf, der die Überlebenden-Brigade durch ganz Italien und darüber hinaus führt.“

© SIE

Oddworld: Soulstorm

„Oddworld: Soulstorm ist das zweite Spiel in Abes Heldenepos und schließt direkt an die Ereignisse aus „Oddworld: New ’n‘ Tasty“ aus dem Jahr 2014 an. In „Oddworld: Soulstorm“ entwickelt sich Abe, Held wider Willen, zum Anführer einer wachsenden Revolution. Dabei tauchen Spieler in das vielfältige Oddworld-Universum ein, in dem manche Bereiche knallharte Action erfordern, in anderen hingegen heimlich vorgegangen werden muss. In spannenden Actionsequenzen können Spieler sogar Abes Herzschlag spüren, sodass das Gefühl der Immersion dank des haptischen Feedbacks des DualSense noch stärker hervorgehoben wird.“

Days Gone

„Es benötigt viel Mut, um im riesigen und gefährlichen Open-World-Action-Adventure Days Gone von Bend Studio zu überleben. Spieler schlüpfen in die schmutzigen Stiefel des einst geächteten Bikers und Kopfgeldjägers Deacon St. John, der im pazifischen Nordwesten der USA einen neuen Lebensinhalt sucht. Nachdem die Menschheit von einer Katastrophe zerrüttet wurde und wilde Kreaturen – die Freaker – umherziehen, könnte jeder Fehltritt in Deacons neuem Leben in diesem todbringenden Land der letzte sein.“

Wann werden die kostenlosen Games freigeschaltet? Die Gratis-Spiele sollten am 6. April 2021 zum Download bereit stehen. In der Regel werden sie um 12 Uhr mittags freigeschaltet und können über den PS Store ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Letzte Chance für die Games vom März 2021

Solltet ihr euch die Gratis-Spiele für PS4 und PS5 vom März 2021 noch nicht heruntergeladen haben, solltet ihr dies vor der Freischaltung der April-Games machen. Denn sind die Games einmal aktiviert, bleiben sie in eurer Bibliothek und können jederzeit heruntergeladen, insofern ein aktives PlayStation Plus-Abo besteht.

Das sind die PS Plus-Titel im März 2021:

Alle Vorteile eines PS Plus-Abos

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Onlinedienst, der zahlreiche Möglichkeiten für eure PS4 und PS5 bereithält, um ihr noch mehr von eurer Konsole und den Spielen zu profitieren.

Welche Vorteile sind in der Mitgliedschaft von PS Plus enthalten?

Freischaltung des Online-Multiplayers

Monatlich neue kostenlose Spiele

Automatischer Download von Spielen und Updates im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf Testversionen, Demos und öffentliche Betas

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Speicherstandübertragung von PS4 auf PS5 via Cloud

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht getestet haben, könnt ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben.

© Sony Interactive Entertainment