Im Rahmen der State of Play vom 25. Februar 2021 hat Sony bereits den ersten Titel bekannt gegeben, der im April 2021 Teil von PS Plus sein wird. Dabei handelt es sich um das Spiel Oddworld: Soulstorm, das bei Entwickler Oddworld Inhabitants entsteht und das zweite Spiel eines Fünfteilers darstellt.

„Darin werdet ihr gewaltige, wunderbar bizarre 2,9D-Umgebungen kinoreifen Ausmaßes erkunden, die vor atemberaubender Grafik strotzen. Durch den 2,9D-Ansatz könnt ihr in die Welt eintreten. Das sorgt für einen größeren Umfang, mehr Action und fügt Tiefe und Immersion hinzu.“

Aktive Mitglieder bei PlayStation Plus werden im April die PS5-Version des Spiels ohne zusätzliche Kosten herunterladen können.

Wann ist Oddworld: Soulstorm bei PS Plus verfügbar:

6. April bis 3. Mai 2021

Damit ist bereits bekannt, welches Spiel Abonnenten von PS Plus im April 2021 erhalten. Der zweite Titel dürfte erst am Mittwoch, den 31. März 2021 enthüllt und ebenfalls am 6. April freigeschaltet werden.

Oddworld Soulstorm ist ab dem 6. April im PS Plus-Angebot enthalten. © SIE

Worum geht es in Oddworld: Soulstorm?

In „Oddworld: Soulstorm“ schlüpft ihr erneut in die Rolle des Mudokons Abe, der sich zum Anführer einer wachsenden Revolution entwickelt. Abe ist ein Bodenpolierer in der RuptureFarms-Fleischfabrik von Molluck dem Glukkon. Durch Zufall erfährt er von Mollucks Plan, Mudokons zu leckeren Häppchen zu verarbeiten. Er möchte seine eigene Haut retten, kann aber nicht anders, als zu versuchen, auch alle anderen zu befreien. Sein selbstloser Akt ist der Funke, der die Revolution entfacht.

Weitere Infos zu „Oddworld: Soulstorm“ findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog. Die offizielle Vorstellung im Rahmen der State of Play haben wir euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.