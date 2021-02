PS Plus März 2021: Sony schenkt euch gleich 4 große Kracher!

Sony hielt sich in diesem Monat nicht an den unausgesprochenen Zeitplan für PS Plus und gab die neuen Spiele erst einige Tage später bekannt. Abonnenten von PlayStation Plus erhalten im Monat März 2021 gleich vier Games, die es ganz schön in sich haben. Vor allem mit dem Action-Rollenspiel Final Fantasy Remake hätte wohl kaum einer gerechnet, auch wenn es im Vorfeld bereits einige Spekulationen dazu gab.

Hinweis: Allen PlayStation-Spielern steht im kommenden Monat, auch denen ohne PS Plus, außerdem Ratchet & Clank zum kostenfreien Download zur Verfügung, als Teil der „Play At Home“-Initiative. Bis Juni sollen hierdurch noch drei weitere kostenlose Games für alle folgen:

PS Plus im März 2021: Das sind die kostenlosen Spiele

Welche Gratis–Spiele werden also nun im PS Plus Abo enthalten sein? Im Folgenden findet ihr die neuen Titel in der Kurzübersicht:

Wichtiger Hinweis: Die digitale Edition von „Final Fantasy 7 Remake“, die ihr mit PS Plus erhaltet, könnt ihr nicht auf die angekündigte PS5-Fassung upgraden, die am 10. Juni 2021 erscheint!

Was ist Final Fantasy 7 Remake?

Bei „Final Fantasy 7 Remake“ handelt es sich um ein mehrteiliges FFVII-Projekt, wovon der 1. Teil am 10. April 2020 für die PS4 erschienen ist. Am 10. Juni wird zudem die PS5-Version Final Fantasy VII Remake: Intergrade erscheinen, die mit einem neuen Story-Arc und unzähligen Updates daherkommt:

Was ist Maquette?

„Maquette“ ist ein Puzzlespiel aus der First-Person-Perspektive von Entwickler Graceful Decay, das euren Denkapparat beansprucht.

Was ist Remnant: From The Ashes?

In „Remnant: From The Ashes“ wurde die Welt aus ihren Angeln gehoben, denn sie wurde von einer uralten und bösen Macht ins absolute Chaos gestürzt. Nicht viele Menschen sind übrig und so liegt es an euch, alleine oder im Koop mit bis zu drei Spielern gegen Scharen von Monstern zu kämpfen, während ihr durch Portale in andere Welten reist und parallele Wirklichkeiten erkundet. Das Spiel wurde von Gunfire Games entwickelt und ist im Kern ein Koop-Action-Shooter mit Survival-Elementen aus der Third-Person-Sicht.

Was ist Farpoint VR?

„Farpoint VR“ ist ein Shooter für die PlayStation VR, den ihr komplett in der Virtual Reality erleben könnt.

Wann werden die kostenlosen Games freigeschalten? Die Gratis-Spiele sollten am 2. März 2021 zum Download bereit stehen. In der Regel werden sie um 12 Uhr mittags freigeschaltet und können über den PS Store ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Erstes PS Plus-Spiel für April 2021 bekannt

Zudem wurde bereits eines der beiden kostenlosen PlayStation Plus-Games für April 2021 bekannt. Demnach wird Oddworld: Soulstorm für Abonnenten vom 6. April bis 3. Mai gratis bereitgestellt. Also direkt zum offiziellen Release des Plattformers am 6. April 2021.

Letzte Chance für die Games vom Februar 2021

Solltet ihr euch die Gratis-Spiele für PS4 und PS5 vom Februar 2021 noch nicht heruntergeladen haben, solltet ihr das noch vor Freischaltung der März-Games tun. Denn sind die Games einmal aktiviert, bleiben sie für immer Teil eurer Bibliothek und können heruntergeladen, insofern ein aktives PlayStation Plus-Abo besteht.

Unter den aktuellen Gratis-Titeln befinden sich aktuell noch Destruction AllStars exklusiv für die PS5 sowie Remedy Entertainments Control in der Ultimate Edition. Außerdem gehört das VR-Game Concrete Genie dazu.

Alle Vorteile eines PS Plus-Abos

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Onlinedienst, der zahlreiche Möglichkeiten für eure PS4 und PS5 bereithält, um ihr noch mehr von eurer Konsole und den Spielen zu profitieren.

Welche Vorteile sind in der Mitgliedschaft von PS Plus enthalten?

Freischaltung des Online-Multiplayers

Monatlich neue kostenlose Spiele

Automatischer Download von Spielen und Updates im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf Testversionen, Demos und öffentliche Betas

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Speicherstandübertragung von PS4 auf PS5 via Cloud

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht getestet haben, könnt ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben.

