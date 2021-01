PS Plus im Februar 2021: Dieser geniale Third-Person-Shooter erwartet euch – und noch mehr!

Die PS Plus-Spiele für den Februar 2021 sind soeben von Sony offiziell bekannt gegeben worden. Wir zeigen euch, welche Games im kommenden Monat kostenloser Bestandteil des PlayStation Plus-Abos sein werden.

Wichtig: Solltet ihr euch die kostenlosen Januar-Spiele für PS4 und PS5 noch nicht heruntergeladen haben, solltet ihr das noch vor der Freischaltung der PS Plus-Games im Februar 2021 tun.

PS Plus: Das sind die Games im Februar 2021

Die neuen Gratis–Spiele im Februar 2021 stehen fest. Welche Spiele werden nun im PS Plus Abo enthalten sein? Wir stellen euch die neuen Titel vor und erklären euch, was ihr erwarten könnt. Die auserwählten Spiele in der Übersicht:

Destruction AllStars

Was ist Destruction AllStars?

Mit Destruction AllStars erhaltet ihr ein hauptsächlich als Multiplayer ausgelegtes Spiel, bei dem Fahrzeuge im Kampf gegeneinander antreten und durch verschiedene Elemente aufgewertet werden können. Dafür stehen euch verschiedene Helden mit besonderen Spezialfähigkeiten zur Verfügung. Wollt ihr lieber Solo zocken, steht euch auch eine Singleplayer-Kampagne zur Verfügung.

Wann erscheinen die Gratis-Games für Februar 2021? Die Gratis-Games eures PS Plus-Abos sollten am 2. Februar 2021 zum Download zur Verfügung stehen. In der Regel werden die Spiele hierbei um 12 Uhr mittags freigeschaltet.

Worum geht es in Control?

Das im Metroidvania-Stil aufgebaute Action-Adventure handelt von der Protagonistin Jesse Faden, die im FBC ihre telekinetischen Fähigkeiten einsetzen muss, um im sogenannten Ältesten Haus gegen paranormale Alien-Mächte vorgehen zu können. In dem mysteriösen Thriller muss der Spieler die Geschichte zwischen den Ereignissen entdecken und mit einer äußerst ambivalenten Waffe gegen zahlreiche Gegner und Vorkommnisse bestehen.

Concrete Genie (PS4)

In „Concrete Genie“ schlüpft ihr in die Rolle des Teenagers Ash, dessen Schicksal sich von heute auf morgen schlagartig ändert: Ash fällt ein magischer Pinsel in die Hände, der allen Zeichnungen neues Leben einhauchen kann. Mit diesem Pinsel werden ulkige Monster namens Dschinns erschaffen. Die selbstgestalteten Dschinns unterstützen Ash dabei, sein aufregendes Abenteuer zu bestreiten, ihn aus heiklen Situationen zu retten und gleichzeitig seine Heimat Denska in ein buntes und lebendiges Kunstwerk zu verwandeln. Zusätzlich bietet Concrete Genie zwei VR-Modi. Ihr erlebt im VR-Experience-Modus ein Abenteuer mit dem kleinen Dschinn namens Klecks, während im VR-Modus Freies Malen die PlayStation Move-Motion-Controller ganz intuitiv zum Einsatz kommen.

Letzte Chance: Holt euch noch die Games vom Januar 2021

Im Moment könnt ihr euch noch die 3 Spiele vom Januar 2021 herunterladen. Sind die Games einmal aktiviert, befinden sie sich für immer in eurer Bibliothek, und können bei aktivem PlayStation Plus-Abo herunterladen und gespielt werden.

Unter den aktuellen Spielgeschenken befinden sich derzeit noch Man Eater für die PS5 sowie die Hochkaräter Shadow of the Tomb Raider und Greedfall für die PS4. Alles Infos zu den laufenden Spielen findet ihr hier:

PS Plus im Januar 2021: Neue Spiele sind ab heute verfügbar

Welche Vorteile hat PS Plus?

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Onlinedienst, der zahlreiche Möglichkeiten für eure PS4 und PS5 bereithält, um ihr noch mehr von eurer Konsole und den Spielen zu profitieren.

Welche Vorteile sind in der Mitgliedschaft von PS Plus enthalten?

Online-Multiplayer

Monatlich neue Spiele

Automatischer Download von Spiel-Updates im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf komplette Testversionen, Demos und öffentliche Betas

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Speicherstandübertragung von der PS4 auf die PS5 via Cloud

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store – halte nach dem PlayStation Plus-Logo Ausschau

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht getestet haben, könnt ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben.

