Welche neuen PS Plus-Spiele gibt es im Januar 2021? Sony hat soeben die neuen Games vorgestellt, die im kommenden Monate ein Teil des PlayStation Plus-Programms sein werden. Alle Infos zum Angebot erhaltet ihr hier.

Wichtig: Habt ihr euch schon die kostenlosen Spiele im PS Plus-Abo im Dezember 2020 für die PS4 und PS5 heruntergeladen? Falls nicht, solltet ihr das noch vor der Freischaltung der Januar 2021-Games tun.

PS Plus im Januar 2021: Welche Gratis-Games gibt es?

Wenn ihr euch die kostenlosen Games im PS Plus-Abonnement jetzt rechtzeitig gesichert habt, warten schon die nächsten Games, die im ommenden Monat Januar in 2021 folgen. Aber welche Spiele werden im Abo enthalten sein?

Die neuen Games im Januar 2021 wurden soeben enthüllt. Hier seht ihr die Spiele in der Übersicht:

Wann erscheinen die Gratis-Games für Januar 2021? Der Download der Gratis-Games im PS Plus-Abo wird am 5. Januar 2021. Im Normalfall steht der Download der neuen Spiele dann jeweils ab 12 Uhr mittags zur Verfügung. Ab diesen Zeitpunkt solltet ihr die Augen offen halten.

Jetzt noch die Games aus Dezember 2020 eintüten!

Aktuell könnt ihr 3 Spiele herunterladen, die für den Dezember 2020 eingestellt wurde. Wenn ihr sie einmal aktiviert habt für eure Bibliothek, könnt ihr sie aber auch später herunterladen und spielen.

Darunter befinden sich das Open-World-Abenteuer Just Cause 4, das euch in die Haut von Rico Rodriguez wirft und euch im Land Solís für Gerechtigkeit kämpfen lässt. Zudem gibt es den 3-vs.-3-Arena-Shooter Rocket Arena, der mit abwechslungsreichen Partien auftrumpft, in dem ihr euch wenig überraschend Raketenwerfer bekämpft. Und obendrauf gibt es noch Worms Rumble. Hier könnt ihr mit bis zu 32 Würmern gegeneinander antreten. Und zwar mit Waffen wie der Bazooka oder der heiligen Handgranate, Halleluja!

Was bringt PS Plus? Welche Features sind enthalten?

Bei PlayStation Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Onlinedienst, der die Möglichkeiten auf der PS4 und PS5 erweitert, sodass ihr noch mehr aus eurer Konsole herausholen könnt.

Welche Vorteile sind in der Mitgliedschaft von PS Plus enthalten?

Online-Multiplayer

Monatlich neue Spiele

Automatischer Download von Spiel-Updates im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf komplette Testversionen, Demos und öffentliche Betas

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Speicherstandübertragung von der PS4 auf die PS5 via Cloud

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store – halte nach dem PlayStation Plus-Logo Ausschau

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht getestet haben, könnt ihr eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben.

