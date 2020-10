Die PS5 speichert jetzt eure Trophäen in Trophy-Clips, so sieht das aus

Hierzulande wird die PS5 am 19. November 2020 in zwei unterschiedlichen Versionen erscheinen. Während die normale PS5 über ein Laufwerk verfügt, ist die PS5 Digital Edition ausschließlich für digitale Inhalte gedacht.

Wusstet ihr eigentlich, dass das PS5-UI über ein eingebautes Fortschritt-System für Trophäen verfügt? Alle Infos dazu könnt ihr in diesem Beitrag nachlesen . Weiterhin wird es auf der PlayStation 5 bei einigen Spiele digitale Belohnungen für das Freischalten von Trophäen geben. Wie der Picture-in-Picture-Modus auf der neuen Sony-Konsole funktionieren, zeigen wir euch hier .

Stört euch hingegen eine solche Einblendung, könnt ihr diese ganz einfach in den Einstellungen der PS5 deaktivieren.

Am Ende des Clips wird die absolvierte Challenge noch einmal in der rechten oberen Bildschirmecke mit allen wichtigen Infos angezeigt, ähnlich wie ihr es bereits von der PS4 kennt.

Ein solcher Clip, der sich zusätzlich bearbeiten lässt, erstreckt sich lediglich über einige Sekunden und zeigt euch zu Beginn in der linken unteren Bildschirmecke der PS5 die jeweilige Trophäe (Platin, Gold, Silber, Bronze) und rechts daneben die entsprechende Herausforderung an, die ihr gemeistert habt.

Wie genau das neue Feature funktioniert und visuell dargestellt wird, könnt ihr euch in einem Video von Greg Miller von Kinda Funny Games zu dem auf der PlayStation 5 vorinstallierten Titel „Astro’s Playroom“ anschauen.

Wie bereits bekannt geworden ist, wird dies auf der PS5 ein wenig anders funktionieren. Erhaltet ihr eine neue Auszeichnung, wird dies in einem Trophy-Clip für die Nachwelt festgehalten, den ihr beispielsweise stolz auf Twitter und Co. mit euren Freunden teilen könnt.

Erhaltet ihr auf der PS4 bei einem Spiel eine neue Trophäe, hält die Spielekonsole diesen Moment automatisch in Form eines Screenshots fest, den ihr euch im Nachhinein noch einmal anschauen und mit euren Freunden teilen könnt.

