Sony hat bereits für die PlayStation die neuen November-Games für alle Abonnenten von PS Plus vorgestellt, die zum kostenlosen Download zur Verfügung stehen. Neben dem Action-Rollenspiel „Mittelerde: Schatten des Krieges“ von Warner Bros. aus dem Jahr 2017 und das Action-Adventure „Hollow Knight: Voidheart-Edition“, ist jetzt auch das neue PS5-Game Bugsnax eingetroffen.

Passend zum Verkaufsstart der Playstation 5 als neue Next-Gen Konsole von Sony dürfen sich Spieler jetzt auf ein kunterbuntes Abenteuerspiel mit den Krabbelwesen freuen.

In dem etwas seltsamen Abenteuer auf Snaktooth Island, der Heimat der sagenhaften Bugsnax. Es gilt, die über 100 verschiedenen Insekten-Kreaturen zu finden. Bei der Ankunft stellt sich jedoch heraus, dass die furchtlose Entdeckerin und Gastgeberin Elizabert Megafig verschwunden ist und ihr Lager ein heilloses Durcheinander darstellt. Zudem sind ihre Gehilfen über die ganze Insel verstreut … allein und hungrig!

Die Aufgabe des Spielers ist es, die Geheimnisse von Snaktooth Island zu lüften: Was ist mit Lizbert geschehen? Was sind Bugsnax und woher stammen sie? Aber vor allem: Warum sind sie SO LECKER?

Das neue Action-Adventure Bugsnax von Young Horses erscheint sowohl für die PS5 als auch für die PS4 und den PC. Laut den Entwicklern soll das neue Game sämtliche neuen Funktionen des DualSense-Controllers voll ausreizen:

PS5: Bugsnax-Entwickler loben DualSense-Controller der neuen Next-Gen-Konsole

