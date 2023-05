Tsutsu-um-Schrein in Zelda: Tears of the lösen – So bringt ihr die Kugel ins Ziel!

Im Südosten der Ebene von Hyrule erwartet euch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mit dem Tsutsu-um-Schrein ein weiteres Kugelrätsel, bei dem ihr die große Kugel bis in die Versenkung führen müsst. Solltet ihr hier nicht auf die Lösung kommen, helfen wir euch in den folgenden Zeilen gerne weiter.

Der Tsutsu-um-Schrein ist gut erreichbar. © Nintendo/PlayCentral.de

Tsutsu-um-Schrein lösen in Zelda: Tears of the Kingdom

Im Schrein angekommen, führt euch eine kurze Treppe hinunter auf eine große Plattform. Auf der linken Seite findet ihr zwei quadratische Plattformen, von der eine zusätzlich mit einer Art Nagel an der Seite ausgestattet ist. Schnappt euch diese Plattform mit der Ultra-Hand von Link und befördert sie vorsichtig auf die große Plattform vor euch, hinter der sich das riesige Rad bewegt.

Als erstes verfrachtet ihr diese Plattform nach drüben. © Nintendo/PlayCentral.de

Als nächstes befestigt ihr die zweite quadratische Plattform an dem Nagel, an der sich die große Säule unaufhörlich nach oben und unten bewegt.

Schwingt euch auf die andere Seite und vergesst die Truhe nicht! © Nintendo/PlayCentral.de

Springt nun hinauf und lasst euch von dem Aufzug nach oben befördern. Von hier aus gelangt ihr bequem auf die andere Ebene mit dem Luftstrom, der Link später zurück zum Ausgang befördern kann.

Nun müsst ihr die quadratische Plattform schräg an der Stelle befestigen, an der die Kugel von oben vorbeifliegt. Das Ziel besteht daraus, dass ihr die Kugel nach rechts umlenkt. Mit dem oberen Nagel rechts von der Wippe befestigt ihr anschließend die Wippe, am besten mit einem leichten Gefälle nach rechts. Der untere Nagel sollte an der Stelle verbleiben, um der Kugel, nachdem sie die Wippe passiert hat, als weitere Stufe zu dienen und somit den Weg etwas zu verlängern.

Orientiert euch am besten an unserem Bild. Die Wippe könnte hier allerdings ruhig noch etwas mehr Gefälle nach unten rechts besitzen. Da die Kugel aber immer wieder von oben hinabfällt, habt ihr unendlich Versuche, um eure Konstruktion zu perfektionieren oder mindestens einmal Glück zu haben.

Die Kugel soll von links nach rechts befördert werden. © Nintendo/PlayCentral.de

Der letzte Schritt besteht darin, dass ihr die quadratische Plattform mit dem Nagel außen an der großen Scheibe befestigt. Diese soll quasi als eine Art Schaufel dienen, die die Kugel auf den Schienen weiter nach rechts in Richtung der Vertiefung und somit dem Ziel schiebt.

Ist die Kugel dort angekommen, öffnet sich das Tor auf der anderen Seite.

Jetzt ist die Kugel fast am Ziel. © Nintendo/PlayCentral.de

Jetzt müsst ihr nur noch den Windstoß nutzen, um zurück auf die andere Seite zu gelangen. Die Belohnung ist natürlich ein weiteres Segenslicht. Sobald ihr vier davon gesammelt habt, könnt ihr diese an einer Statue der Göttin entweder gegen einen Herz- oder Ausdauer-Container eintauschen.

Falls ihr noch mehr Hilfen benötigt und an der einen oder anderen Stelle in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nicht weiterkommt, kann euch unsere Komplettlösung dienlich sein. Hier warten wertvolle Tipps und Tricks zum Spiel auf euch. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit dem Game!