Togepi fangen und in Togetic, Togekiss entwickeln – Pokémon-Legenden Arceus – Lösung

In Pokémon-Legenden Arceus gibt es Pokémon, die einem beim Durchspielen durch die Lappen gehen können. Zu diesen Pokémon, die sich eher versteckt halten, zählt definitiv Togepi. Wenn ihr euch also wundert, dass ihr es noch gar nicht gefunden habt, verraten wir euch, warum das so ist und wo ihr es fangen könnt.

Togepi war einst ein Normal-Pokémon ohne Typ bis zum Launch von Pokémon Diamant, Perle und Platin. Zuvor mussten wir uns mit einer einzigen Entwicklungsstufe zufrieden geben – und zwar mit Togetic. Doch das sollte sich mit dem Launch der 4. Generation ändern. Togetic lässt sich in „Pokémon-Legenden: Arceus“ in Togekiss entwickeln, während es seit Pokémon X/Y sogar zum Feen-Typ gewechselt ist.

Doch im Gegensatz zu vielen anderen Pokémon brauchen wir als Pokémon-Trainer*in ein starkes Band zu Togepi. Sonst wird das nichts mit der Entwicklung.

Wenn ihr gerade dabei seid, euren Pokédex zu vervollständigen, dann braucht ihr auf jeden Fall ein Togepi, das ihr zum Togetic und danach zum Togekiss entwickeln müsst. Allerdings halten sich Togepi im Open-World-Ableger für die Nintendo Switch durchaus bedeckt.

Wo finde ich Togepi?

Das Pokémon spawnt zu allen Tageszeiten an einem bestimmten Ort, auf der sogenannten Wollgraswiese. Dieser Ort befindet sich im Areal Rotes Sumpfland.

Reis dazu einfach zum Roten Sumpfland und spawnt am besten an der Ödnisbasis. Von hier aus könnt ihr rechts über das Wasser schwimmen mit dem Reittier Salmagnis. Ein Stück weit nördlich über den Surrenden Feldern ist die Wollgraswiese.

Falls ihr diesen Helfer noch nicht habt, müsst ihr einmal ganz nördlich um den See der Kühnheit reiten und dann schnurstracks Richtung Süden reiten.

Tipp: Wichtig ist, dass Togepi flieht, wenn es euch entdeckt. Von daher müsst ihr euch anschleichen oder gar eine Rauchkugel verwenden, um nahe genug heranzukommen.

Bedenkt, dass das Pokémon so klein ist, dass es teils mit dem bloßen Auge gar nicht zu erkennen ist (siehe Bild). Das liegt an der Wollgraswiese, die eine ähnliche Farbe aufweist. Von daher müsst ihr euch definitiv an die Wollgraswiese anschleichen, wenn ihr eines fangen möchtet. Und wenn ihr hier keines vorfindet, reist zurück nach Jubeldorf und wiederholt die Reise. Irgendwann sollte es spawnen.

Wie kann ich Togepi zu Togetic entwickeln?

Togepi lässt sich in „Pokémon- Legenden: Arceus“ genauso entwickeln wie in vorangegangen Spielen der Reihe. Ihr müsst also ein Band zu Togepi aufbauen. Und um das zu bewerkstelligen, könnt ihr die Forschungsaufgaben für den Pokédex lösen und müsst dabei einiges beachten.

Den Freundschaftslevel ansteigen lassen, ist nicht so einfach. Doch es gibt ein paar Tricks. Der Level sinkt oder steigt, je nachdem welche Items ihr dem Pokémon verabreicht und wie ihr es behandelt. Beachtet also:

Behalte Togepi in der Party Verabreiche Togepi Snacks wie schmackhafte Beeren Togepi muss die Kämpfe gewinnen, es darf nicht in Ohnmacht fallen im Kampf Es darf keine Heilmittel konsumieren – benutze unbedingt herkömmliche Tränke, da die pflanzlichen Heilmittel die Freundschaft sinken lassen! Gleiches gilt für Pokémon, die 30 Level höher sind. Lass Togepi nicht gegen stärkere Gegner antreten, sonst sinkt das Freundschaftslevel. Lass es stattdessen gegen Pokémon antreten, die rund 10 – 20 Level niedriger sind (nicht 30 Level niedriger). Der Freundschaftslevel bei Togepi muss um die 225 betragen für die Entwicklung

Wenn es beim Wert von 225 angelangt ist, könnt ihr es zum Togetic entwickeln.

Wie kann ich Togetic zu Togekiss entwickeln?

Um ein Togetic zu einem Togekiss zu entwickeln, braucht ihr einen besonderen Stein. Dieser Stein nennt sich Glanzstein.

Falls ihr den Pokédex-Forschungslevel noch nicht auf 10 habt, solltet ihr das in dieser Zwischenzeit tun. Denn danach ist es erst einmal nicht mehr möglich. Es sei denn, ihr entwickelt noch ein Togepi zu einem Togetic.

Einen Glanzstein bekommt ihr in Jubeldorf bekommen, neben dem Galaktik-Hauptquartier. Ihr könnt Items einsammeln, die andere Spieler*innen unterwegs haben fallen lassen. Dafür bekommt ihr sogenannte Dankbarkeitspunkte. Wenn ihr 1200 Dankbarkeitspunkte habt, bekommt ihr einen solchen Glanzstein im Tausch.

