Pokémon-Legenden Arceus: Vermisstensuche im Frostland, wo ist Ayafumi? – Lösung

In Pokémon-Legenden Arceus gibt es eine bestimmte Questreihe, die euch immer wieder auf die Suche nach Mina schickt. Ganze vier Mal werden wir auf die Suche nach der Lieben ohne Orientierungssinn geschickt. Doch das war es dann noch nicht gewesen!

In diesem Guide findet ihr die Lösung zur Nebenmission 86: Vermisstensuche im Frostland, bei der Mina ein weiteres Mal verschwunden ist. Aber einen Moment, bitte! Irgendetwas ist hier doch faul?

Um die Nebenmission 86 aktivieren zu können, sprechen wir in Jubeldorf ein letztes Mal mit Ayafumi. Ayafumi sucht einmal mehr seine vermisste Schwester und eilt ihr sogleich zur Hilfe, denn er möchte ihr nun sogar selbst helfen! Aber hierbei handelt es sich lediglich um einen Irrtum, denn Mina ist gar nicht verschwunden.

Nachdem Mina die Treppe des Hauptquartiers heruntertrabt, macht die Nebenmission eine überraschende Kehrtwende: und wir müssen dieses Mal Ayafumi suchen! Wir helfen also Mina bei der Suche.

Aber wo hat sich Ayafumi nun hin verirrt? Die letzte Suche ist ein wenig kniffliger, doch sie führt uns zuerst in das Areal Weißes Frostland.

Der Vermisste pfeift buchstäblich aus dem letzten Loch, was es ein wenig schwieriger macht, ihn zu finden. Doch er hält sich relativ südlich vom See der Stärke auf. Ursaluna gibt uns in diesem Fall zwar ab einer gewissen Distanz die Richtung an, aber das Signal sagt uns nicht, dass er sich in der Tiefe aufhält.

Wenn ihr euch zu dem markierten Punkt auf der Karte begeben habt, müsst ihr also nur noch ins Loch springen und dann habt ihr Ayafumi.

