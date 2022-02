Pokémon-Legenden Arceus: Die Legende des Meeres, wo versteckt sich Manaphy? – Lösung

In Pokémon-Legenden Arceus gibt es eine Nebenmission, die ist recht mysteriös angehaucht ist. Die Rede ist von einem unbekannten Pokémon, eine wahre Legende, die im Meer lebt. Aber welches Pokémon ist das und wo können wir es fangen?

In diesem Guide findet ihr die Lösung zur kniffligen Nebenmission 66: Die Legende des Meeres, bei der ihr einer unbekannten Spur nachgehen müsst, um ein sagenumwobenens Pokémon zu finden.

Pokémon-Legenden Arceus: Die Legende des Meeres – Tipps & Tricks

Um die Nebenmission 66 aktivieren zu können, sprechen wir mit Laven, die Quest findet ihr also am Anschlagbrett im Hauptquartier. Doch so wirklich hilfreich ist der Professor an dieser Stelle nicht, also machen wir uns selber auf die Suche nach der Legende des Meeres.

Wissenswert: Das Buch, das in dieser Quest erwähnt wird, gibt es tatsächlich in den Spielen Pokémon Leuchtende Perle und Pokémon Strahlender Diamant. Und zwar in der Fleetburg-Bibliothek. Dort könnt ihr das Buch lesen.

Um die Legende des Meeres hervorzulocken, benötigen wir also drei verschiedene Pokémon, allesamt spezielle Wasser-Pokémon. Im Detail geht es um die nachfolgenden Pokémon:

Mantirps (Kobalt-Küstenland)

(Kobalt-Küstenland) Bamelin (Obsidian-Grasland)

(Obsidian-Grasland) Myriador (Kobalt-Küstenland)

Während Mantirps und Bamelin leicht zu finden sind, ihr sie womöglich an dieser Stelle schon habt, ist es womöglich Myriador, das sich nicht umgehend in eurem Besitz befinden könnte. Aber keine Sorge, das bekommt ihr! Ihr müsst hierfür einfach ein Baldorfish (Kobalt-Küstenland) entwickeln. Und damit es sich entwickelt, müsst ihr die Attacke Giftstachelregen rund 20 Mal einsetzen. Dann könnt ihr es definitiv entwickeln lassen, wenn es dann noch ein paar EP bekommt.

© Nintendo/ The Pokémon Company

Wenn ihr alles beisammen habt, geht es ab zu den Sandfinger-Areal im Kobalt-Küstenland. Hier ist die Stelle, die ihr besuchen müsst mit diesen drei Pokémon. Genauer gesagt müsst ihr euch hier zu den zwei Sandpunkten begeben, die oberhalb der Finger angezeigt werden.

Wichtig: Stellt sicher, dass es auch wirklich Abend ist, wie es angefordert wird. Und wenn dann alles klappt, geht es mit dem nächsten Teil der Suche weiter.

© Nintendo/ The Pokémon Company

© Nintendo/ The Pokémon Company

Kampf gegen Phione und Manaphy

Danach hört ihr, wie sich eine Barrikade öffnet, nur wo? Es geht nun zur Kleinen Meeresgrotte im Kobalt-Küstenland, die ist südwestlich von Seegrasidyll. Ihr erkennt die Örtlichkeit am Höhlensymbol.

Wenn ihr die Grotte betretet, könnt ihr es mit Phione und Manaphy aufnehmen. Aber Vorsicht, die haben es wirklich drauf! Zumal, wenn ihr Pech habt, gleich vier Pokémon gleichzeitig auf euch warten. Also rüstet euch gut, denn die Phione sind Level 34 und die Manaphy sogar Level 50. Im schlimmsten Fall müsst ihr es mit allen gleichzeitig aufnehmen.

© Nintendo/ The Pokémon Company

Spezialtipp, unbedingt beachten! Besucht die Höhle häufiger, denn nicht immer spawnen alle vier Pokémon gleichzeitig. Und wenn es zum Beispiel nur drei oder zwei sind, gibt es einen kleinen Trick. Die Bewegungen der Pokémon treiben sie an einem bestimmten Punkt sehr weit auseinander. Und dann heißt es, Angriff! Denn dann ist es möglich, sie einzeln zu erwischen. Probiert es einfach aus!

Bedenkt, dass Phione nicht das gefragte Pokémon ist. Wenn ihr zum Beispiel zwei Phione in der Höhle habt, eines fangt und danach zum Professor marschiert, passiert nichts. Die Rede ist wirklich von Manaphy, auch wenn sie fast identisch aussehen.

Wenn euch der Guide geholfen hat, schaut gerne auf unserer übersichtlichen Guide-Seite zum Spiel vorbei. Hier findet ihr noch weitere Tipps und Tricks zu „Pokémon-Legenden Arceus“.

