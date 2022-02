Pokémon-Legenden Arceus: Welches ist das wahre Burmy? – Lösung

In Pokémon-Legenden Arceus gibt es unzählige Nebenmissionen, die einen sind einfacher, die anderen schwieriger. Aber es gibt auch die eine oder andere philosophische Frage, der wir uns heute annähern möchten.

In diesem Guide erfahrt ihr die Lösung zur Nebenmission 73: Welches ist das wahre Burmy?

Allerdings müssen wir, um diese Frage beantworten zu können, erst einmal drei verschiedene Burmy finden. Und nicht nur das, sie müssen allesamt eine andere Farbe haben. Aber wo sollen wir die gefragten Burmy nur auffinden?

Pokémon-Legenden Arceus: Welches ist das wahre Burmy? – Tipps & Tricks

Um die Nebenmission 73 aktivieren zu können, müssen wir in Jubeldorf mit Aster sprechen, der sich vor dem Acker befindet. Versprochen wird uns als Belohnung sogar ein Blattstein mitsamt drei EP-Bonbons. Damit könnt ihr zum Beispiel Evoli in ein Folipurba entwickeln. Mega nice!

Wo finde ich Burmy? Oder sollte es besser heißen, wo finde ich Burmy in Grün, Rosa und Gelb? Denn wir brauchen drei Burmy-Pokémon mit jeweils einer eigenen Farbe. Und das liegt daran, dass Burmy ein Formwandler-Pokémon ist. Es passt sich also an die jeweilige Umgebung an.

In der nachfolgenden Liste könnt ihr einsehen, wo ihr suchen müsst, um an das jeweilige Burmy zu gelangen.

Burmy mit Pflanzenumhang – Typ Blatt: Obsidian-Grasland Geweihbergweg

Geweihanhöhe

Waldesküche

Strapazenhain Burmy mit Sandumhang – Typ Boden: Rotes Sumpfland Güldene Felder

Großmaulmoor

Wolkenmeerkamm

Nebelruinen Burmy im Lumpenumhang – Typ Stahl: Kobalt-Küstenland Ginkgo-Strand

Übergangshang

Schleierkap

Badelagune

Ein Burmy zu erhalten ist im Grunde ganz einfach. Reist in die jeweiligen Hauptgebiete und haltet nach wackelnden Bäumen Ausschau. Primär findet ihr sie in den oben genannten Örtlichkeiten. Dann werft ihr ein Pokémon gegen den Baum und es fällt herunter. Beachtet, dass ihr die unterschiedlichen Farben in den jeweilig genannten Gebieten findet, fast überall im Areal. Ausnahmen bestätigen die Regel.

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Zweite Quest: Pokédex vervollständigen!

An der Stelle war es das allerdings noch nicht. Da sich die Anwesenden nicht einigen können, soll das der Professor entscheiden. Das heißt für uns, dass wir den Pokédex mit Burmy auf Stufe 10 bringen müssen. Falls ihr dies an jener Stelle noch nicht fertig habt, müsst ihr nochmal ran.

Das geht allerdings recht fix, denn schaut mal her:

Exemplare gefangen: da habt ihr sowieso schon 3 gefangen!

Exemplare besiegt: ich empfehle den Kampf, mindestens 3 ausschalten!

Idealerweise besiegt ihr ein Burmy mit einer Flug-Attacke, das gibt einen Bonuspunkt

Die registrierten Formen erhaltet ihr obendrein, da ihr sowieso alle 3 Formen habt. Praktisch?

Von einem Baum springen gesehen: hier dürftet ihr ebenfalls mindestens 3 Punkte haben, lässt sich aber auch einfach auf 6 erhöhen!

Und das reicht dann auch schon fast aus: wenn euch noch ein Punkt fehlt, entwickelt eines euer Burmy (oder gerne auch 2)

Danach geht es dann zurück nach Jubeldorf, wo ihr die Quest abgeben könnt. Wenn euch der Guide geholfen hat, schaut gerne auf unserer übersichtlichen Guide-Seite zum Spiel vorbei. Hier findet ihr noch weitere Tipps und Tricks zu „Pokémon-Legenden Arceus“.

