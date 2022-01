Pokémon-Legenden Arceus: Tageszeit wechseln ist super einfach!

In Pokémon-Legenden Arceus gibt es einen standesgemäßen Tag-&-Nacht-Zyklus, die Open-World-Areale oder das Jubeldorf können also im Hellen oder Dunkeln besucht werden. Aber was muss ich tun, um den Tag zur Nacht zu machen?

Keine Sorge, ihr müsst nicht zum Pokémon-Gott werden, um das Wetter zu beeinflussen. Es reichen einige simple Vorgehensweisen und schon könnt ihr zur gewünschten Zeit auf die Jagd nach euren heißbegehrten Pokémon gehen.

Der Tag-&-Nacht-Wechsel in Pokémon-Legenden Arceus

Aber warum ist das eigentlich so wichtig, welchen Tagesabschnitt wir aktuell in Pokémon-Legenden haben? Ist das nicht vollkommen egal?

Nein, in „Pokémon-Legenden Arceus“ hat der Tag-&-Nacht-Rhythmus große Auswirkungen auf die Pokémon, denn einige spawnen nur am Tag und andere nur in der Nacht. Es können also an einem Ort ganz andere Pokémon auftauchen, wenn ihr sie zu einer späteren Tageszeit besucht.

Das ist unter anderem auch dann wichtig, wenn ihr eine Quest verfolgt, die nur an einer bestimmten Tageszeit absolviert werden kann. Wenn im Questlog also etwas von „abends“ steht, dann meint das Spiel auch wirklich den Abend im Tag-&-Nacht-Zyklus.

Wie kann ich die Tageszeit ändern?

Das Ändern der Tageszeit in „Pokémon-Legenden Arceus“ ist im Grunde denkbar einfach. Man muss nur einmal wissen, wie es geht.

In Jubeldorf müsst ihr euch dazu in eure Unterkunft begeben. Hier könnt ihr eine Partie Schlaf abholen, indem ihr euch ins Bett legt.

Und in den einzelnen Arealen ist dies nur in den Basislagern möglich. Denn auch hier könnt ihr euch hinlegen und ein wenig ausruhen. Steuert schnurstracks das Zelt an und legt euch hin!

Ihr werdet dann in eurer Unterkunft oder an einem Zelt gefragt, wie lange ihr euch ausruhen möchtet. Und ihr habt dann die Wahl zwischen:

Nur kurz

Bis zum Morgen

Bis zum Mittag

Bis zum Abend

Bis in die Nacht

Nur kurz ist im Grunde ein Option, die man wählt, wenn man sich lediglich heilen möchte. Sie hat also keine Auswirkungen auf den Tag-&-Nacht-Zyklus. Und die restlichen Optionen bringen euch zur gewünschten Tageszeit.

