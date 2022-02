Pokémon-Legenden Arceus: Vermisstensuche im Hochland, wo ist Mina? – Lösung

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

In Pokémon-Legenden Arceus gibt es diverse Missionen, die es in sich haben. Aber keine Sorge, wenn ihr hier und da nicht weiterkommt. Wir haben euch einige Guides vorbereitet, die euch etwas Zeit sparen oder euch sofort die Lösung verraten, wenn ihr das denn wünscht.

In diesem Guide findet ihr die Lösung zur Nebenmission 69: Vermisstensuche im Hochland, bei der Mina schon das dritte Mal verschwunden ist. Während wir uns Gedanken darüber machen, der Guten mal einen Orientierungssinn zu schenken, brauchen wir jedoch erstmal die Lösung für diese Aufgabe.

Um die Nebenmission 69 aktivieren zu können, müssen wir im Jubeldorf einmal mehr mit Ayafumi sprechen. Ayafumi ist immer noch im Hauptquartier direkt hinter der Eingangstür. Er sucht einmal mehr nach Mira, doch dieses Mal ist sie im Hochland verschwunden. Es geht also direkt zum Kraterberg-Hochland.

Wie zuletzt wissen wir erst einmal gar nicht, wo wir anfangen sollen mit der Suche. Also bauen wir ein 3. Mal auf die Hilfe von Ursaluna. Das mächtige Reittier mit der Supernase schlägt blau aus, wenn es Mina in der Entfernung wahrnimmt. Doch die ganze Sache hat einen Haken. Die Spur will erst mal gefunden werden.

Deshalb ersparen wir euch das lange Suchen. Schaut einmal auf diese Karte. Sie markiert den genauen Standort von Mina im Kraterberg-Hochland.

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Tatsächlich versteckt sie sich gar nicht allzu weit entfernt vom Startpunkt an der Hochlandbasis. Doch ihr benötigt Snieboss, um direkt zu Mina hochzuklettern. Ihr Aufenthaltsort ist östlich von der Bergbasis. Also theoretisch könnt ihr euch auch hier direkt hinporten und nach Osten laufen, wie wir es auf der Karte markiert haben. Dafür benötigt ihr also den Punkt der zweiten Basis im Hochland.

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Wenn euch der Guide geholfen hat, schaut gerne auf unserer übersichtlichen Guide-Seite zum Spiel vorbei. Hier findet ihr noch weitere Tipps und Tricks zu „Pokémon-Legenden Arceus“.

