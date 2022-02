Pokémon-Legenden Arceus: Traunfugil fangen für Traunfugils wellendes Haar – Lösung

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

In Pokémon-Legenden Arceus haben sich ein paar Missionen eingeschlichen, für die wir hier und da etwas länger brauchen. Einigen Pokémon sind wir bereits auf unserer Reise begegnet, andere haben sich dagegen etwas besser versteckt. Wo finde ich also das gesuchte Pokémon?

In diesem Guide geht es deshalb um die Lösung zur Nebenmission 59: Traunfugils wellendes Haar, bei der wir ein Traunfugil fangen müssen. Wenn ihr bis jetzt noch nicht auf Traunfugil gestoßen seid, verraten wir euch kurz und knapp, wo ihr sie erhaltet.

Pokémon Legenden: Arceus – Eines der besten Pokémon-Games überhaupt – TEST

Pokémon-Legenden Arceus: Traunfugils wellendes Haar – Tipps & Tricks

Um die Nebenmission 59 aktivieren zu können, müssen wir in Jubeldorf mit Hinatsu in Kontakt treten. Hinatsu benötigt neue Inspiration für ihre Frisuren, weshalb wir ihr natürlich gerne unter die Arme greifen. Und als kleines Dankeschön winken sogar neu Frisuren im Friseursalon.

Wo kann ich Traunfugil fangen? Um am schnellsten einem Traunfugil zu begegnen, begebt ihr euch am besten ins Kraterberg-Hochland. Es spawnt in den Arealen Platz der Huldigung, Elysien-Tempelruinen und Steinplattenpass.

Ich empfehle diese Quest nach dem Erledigen des vierten Königs zu erledigen. Dann könnt ihr euch einfach zum Mondgrußkampffeld porten und von dort aus nach Süden marschieren. Auf dem Steinplattenpass haben wir bis jetzt immer Glück gehabt!

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Beachtet dabei, dass es ein Pokémon vom Typ Geist darstellt, weshalb ihr es nur in der Nacht antrefft.

Sonderlich einfach ist es jedenfalls nicht, ein Traunfugil zu fangen. Sie sind klein und flink, was wiederum bedeutet, dass sie häufig die Flucht ergreifen. Schleicht euch also an, idealerweise von hinten und gebt alles!

Wenn euch der Guide geholfen hat, schaut gerne auf unserer übersichtlichen Guide-Seite zum Spiel vorbei. Hier findet ihr noch weitere Tipps und Tricks zu „Pokémon-Legenden Arceus“.

Pokémon-Legenden Arceus: Tageszeit wechseln ist super einfach!