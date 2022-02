Pokémon-Legenden Arceus: Alle 5 Alola-Vulpix fangen, Fundort – Lösung

In Pokémon-Legenden Arceus gibt es diverse Missionen, bei der ihr etwas länger suchen müsst und die ordentlich Zeit kosten, wenn man den entsprechenden Fundort der Ziele nicht kennt. Deshalb hilft euch dieser Guide weiter, wenn ihr beim Suchen nicht weiterkommt.

In diesem Guide findet ihr die Lösung zur Nebenmission 83: Weiße Vulpix im Schnee, bei der euch Keahi aus der Alola-Region bittet, seine ganz besonderen Vulpix zu finden. Die Ke´oke´o, wie er sie nennt, haben sich irgendwo im Weißen Frostland versteckt.

Nachdem wir die Information von Keahi erhalten haben, dass die niedlichen Vulpix ausgebüxt sind, kann es auch schon losgehen mit der Suche.

Keahi selbst findet ihr in der Schneefeldbasis. Doch jetzt heißt es Aufbruch, um die Alola-Vulpix im Frostland zu finden. Nur wo haben sich die kleinen Racker bloß versteckt?

Unsere Suche führt uns in den Westen zum Lawinenhügel. Hier haben sich auch alle Vulpix an Ort und Stelle versteckt. Aber Vorsicht! Ihr müsst schon genau hinsehen, denn aufgrund ihrer Farbe kann man sie schnell übersehen.

Schaut einmal auf diese Karte. Sie markiert (gelbe Sternchen) den genauen Standort aller 5 Alola-Vulpix am Lawinenhügel.

© Nintendo, The Pokémon Company

Fangt am besten mit dem Vulpix im Norden an und arbeitet euch dann langsam nach Süden vor. Hier und da stößt ihr auf ein Elite-Pokémon, hier müsst ihr gegebenenfalls ein wenig aufpassen. Aber wir sind ja keine Bangbüxe? Also, ran an den Speck!

© Nintendo, The Pokémon Company

Wenn euch der Guide geholfen hat, schaut gerne auf unserer übersichtlichen Guide-Seite zum Spiel vorbei. Hier findet ihr noch weitere Tipps und Tricks zu „Pokémon-Legenden Arceus“.

