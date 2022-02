Karpador fangen in Pokémon-Legenden Arceus – alle Fundorte & Trick zum schnellen Fangen

© Nintendo, The Pokémon Company

In Pokémon-Legenden Arceus gibt es einige Pokémon, die sich relativ gut im Verborgenen halten. Während einige Pokémon relativ häufig anzutreffen sind, sind andere hingegen etwas versteckter zu finden. Wir müssen deshalb die Augen offenhalten, sonst übersehen wir sie im schlechtesten Fall. Und so ist es auch mit dem Wasser-Pokémon Karpador.

In diesem Guide findet ihr die Lösung zur Nebenmission 39: Durst nach Wissen über Karpador, bei der euch Momo um Hilfe bittet, Nachforschungen zu diesem Pokémon anzustellen. Ihr benötigt also einen Forschungslevel von 10.

Doch auch abseits dieser Mission ist Karpador ein spannendes Thema, wir können es immerhin zum mächtigen Garados weiterentwickeln. Wo also finden wir das altbekannte Pokémon in diesem Spiel?

Wo finde ich Karpador? Karpador schwimmt an verschiedenen Orten umher, wenig überraschend im Wasser. Wenn ihr es euch einfach machen wollt, reist sofort zum Kraterberg-Hochland. Wenn ihr dem Geröllberge folg, gelangt ihr an eine Brücke. Das ist die Brücke westlich von Einsame Quelle und Pilgerpfad.

Hier auf der Karte seht ihr den genauen Standort der Brücke, die sich ideal eignet, um Karpador zu fangen.

Wenn ihr an der Brücke angekommen seid, haltet einmal inne und macht euch Gedanken über den Forschungslevel. Ihr wollt immerhin den Forschungslevel 10 erreichen? Und das sicher so schnell wie möglich.

Wenn dem so ist, ihr also die Nebenmission 39 abschließen möchtet, empfehle ich mit dem Fangen zu warten und den Karpador-Pokémon vorher ein paar Leckerbissen zu spendieren. Verwendet jegliche Beeren, die ihr so habt wie die Tsitrubeeren oder ein paar Nanabeeren.

Im Anschluss könnt ihr hier ganz schnell 6 Exemplare fangen und wenn ihr Glück habt, ist sogar ein großes Exemplar dabei.

Außerdem könnt ihr die Pokédex-Aufgaben „Mit Nahrung gefüttert“ ganz schnell erledigen. Vor allem, weil in diesem Fluss gleich mehrere nahe beieinander sind. Ihr könnt natürlich auch überlegen, ob ihr nicht ein oder drei Exemplare besiegt, also den Kampf aufnehmt. Auch das dankt euch euer Pokédex mit entsprechenden Forschungspunkten.

Weitere Orte, an denen ihr Karpador im Spiel begegnet sind:

Obsidian-Wasserfall im Obsidian-Grasland

See der Wahrheit im Obsidian-Grasland

Feenweiher im Kraterberg-Hochland

Großfischfelsen (südliche Richtung) im Kobalt-Küstenland

Wenn euch der Guide geholfen hat, schaut gerne auf unserer übersichtlichen Guide-Seite zum Spiel vorbei. Hier findet ihr noch weitere Tipps und Tricks zu „Pokémon-Legenden Arceus“.

