Mobai fangen in Pokémon-Legenden Arceus – alle Fundorte, Lösung

In Pokémon-Legenden Arceus gibt es einige Pokémon, die man leicht übersehen kann. Das liegt zum Beispiel an der Größe, denn viele Pokémon sind relativ klein. So können sie sich im Gras verstecken oder in der Entfernung nicht direkt wahrgenommen werden. Und wieder andere spawnen nur sehr selten oder an bestimmten Stellen.

Gründe für das Übersehen von Pokémon im Open-World-Abenteuer gibt es also sehr viele. Deshalb erklären wir euch in dieser Lösung, wo ihr zum Beispiel das Pflanzen-Pokémon Mobai auffinden könnt.

Wenn ihr gerade dabei seid, euren Pokédex zu vervollständigen, stoßt ihr womöglich über das Pokémon Mobai. Das ist tatsächlich ein äußerst kleines Pokémon, das nur an wenigen, bestimmten Orten spawnt. Kein Wunder also, dass wir es beim Abschließen des Spiels übersehen können.

Wo finde ich Mobai? Das Pokémon spawnt zu allen Tageszeiten an zwei Orten in „Pokémon- Legenden: Arceus“. Und zwar im Areal Rotes Sumpfland und im Kraterberg-Hochland.

Rotes Sumpfland: Wolkenmeerkamm

Kraterberg-Hochland: Elysien-Tempelruinen

Am einfachsten ist die Reise ins Sumpfland. Hier könnt ihr in der Sumpflandbasis spawnen und dann weiter schnellreisen zum Bühnenkampffeld. Von dort aus macht ihr euch auf gen Süden und schon seid ihr am Wolkenmeerkamm.

Doch hier ist, wie eingangs erwähnt, Vorsicht geboten. Denn Mobai ist rein äußerlich recht tückisch: es sieht nämlich aus wie ein Baum in Miniform. Ihr solltet die Gegend ums Wolkenmeerkamm also ganz genau scannen. Sie spawnen am Rand zur Diamant-Siedlung. Hier findet ihr übrigens auch ein Mogelbaum.

Wenn kein Pokémon aufzufinden ist oder ihr bereits alle gefangen habt, könnt ihr zum Jubeldorf zurückkehren und die Reise erneut in Kauf nehmen. So spawnen sie erneut an Ort und Stelle.

Wenn ihr euer Forschungslevel hochbekommen möchtet, empfehle ich zudem, es mit Beeren zu füttern und wenn ihr eines habt, es ein paar Mal Mimikry einsetzen zu lassen. So levelt ihr es relativ fix auf Forschungslevel 10.

Wenn euch der Guide geholfen hat, schaut gerne auf unserer übersichtlichen Guide-Seite zum Spiel vorbei. Hier findet ihr noch weitere Tipps und Tricks zu „Pokémon-Legenden Arceus“.

