Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle – Artstyle, Features, Release: Alle Infos zu den Remakes!

© The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle bringen die 4. Pokémon-Generation auf die Nintendo Switch zurück. Hier ist alles, was wir über die Remakes zu Pokémon Diamant und Perl bereits wissen!

Alle Infos zu Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle

Genre: Rollenspiel, Abenteuer

Rollenspiel, Abenteuer System: Nintendo Switch

Nintendo Switch Entwickler: ILCA

ILCA Release: Ende 2021

Originalgetreue Umsetzung mit neuem Artstyle

„Pokémon Strahlender Diamant“ und „Pokémon Leuchtende Perle“ bilden originalgetreue Remakes von Pokémon Diamant und Perl. Die im Jahr 2007 veröffentlichten Nintendo DS-Editionen erstrahlen auf der Nintendo Switch in völlig neuem Glanz.

Alles wirkt so herrlich frisch und neu… © The Pokémon Company

Dabei verzichten die Macher beim Entwicklerstudio ILCA darauf, die Präsentation der Spiele grundlegend zu verändern. Anstelle richtiger 3D-Abenteuer wie in Pokémon Schwert und Schild bereisen wir die Region Sinnoh erneut in der Vogelperspektive und entdecken eine Spielwelt, die genauso gerastert zu sein scheint wie im Original. Die Städte und Routen haben exakt dasselbe Layout, der Artstyle ist jedoch vollkommen neu. Die Figuren und Charaktere sind in einem Chibi-Artstyle gehalten.

…nur die Charaktere muten mit ihrem Chibi-Stil etwas komisch an. © The Pokémon Company

Ihr bereist die Region Sinnoh und werdet Champ

Das Abenteuer findet in der Region Sinnoh statt. Die große Insel beherbergt viele Städte, Routen, Wälder und Gebirge. In der Mitte ragt der Kraterberg empor, der die Insel in eine West- und Osthälfte teilt.

Auf der Reise ist es eure Aufgabe, die acht Arenen herauszufordern und deren Orden zu erkämpfen, um sich dann ganz am Ende der Top-Vier und dem amtierenden Champ zu stellen. Nebenbei sollt ihr zudem den Pokédex durch das Fangen aller Pokémon-Arten füllen.

Das klassische Spielprinzip rund um Pokémon-Kämpfe

„Pokémon Strahlender Diamant“ und „Pokémon Leuchtende Perle“ spielen sich wie die klassischen Pokémon-Editionen. In den Rollenspielen fangt ihr Pokémon und baut mit ihnen euer Team auf. Jedes Taschenmonster verfügt über eigene Typen, die Stärken und Schwächen zu bestimmten anderen Typen aufweisen. Dies Schere-Stein-Papier-Prinzip solltet ihr bei den rundenbasierten Kämpfen beachten, um einen Vorteil zu bekommen. Eure Pokémon lassen sich durch gewonnene Kämpfe aufleveln, entwickeln und neue Attacken beibringen.

Alles dreht sich in den Editionen um Pokémon-Kämpfe. So sehen sie in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle aus. © The Pokémon Company

Dahingehend kämpft ihr gegen eine Vielzahl von wilden Pokémon sowie menschlichen Gegnern und ihren eigenen Pokémon-Partnern.

Editionsspezifische Pokémon: Wie üblich wird es wohl wieder Pokémon-Arten geben, die nur in einer der beiden Editionen in der Wildnis auftauchen. Weitere Informationen dazu folgen noch.

Die Legendären Pokémon Dialga und Palkia

Euer Unterfangen, der nächste Champ zu werden, wird durch die Bedrohung, die von Team Galaktik ausgeht, mitunter unterbrochen. Die Organisation führt nichts Gutes im Schilde und die Legendären Pokémon Dialga und Palkia scheinen im Zentrum ihrer Machenschaften zu stehen.

Dialga und Palkia, die beiden Legendären Pokémon. © The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Je nachdem für welche der beiden Editionen ihr euch entscheidet, fokussiert sich die Story entweder auf das Legendäre Pokémon Dialga (Strahlender Diamant) oder Palkia (Leuchtende Perle).

Dialga

Typ: Stahl/Drache

Stahl/Drache Pokédex: „Es besitzt die Macht, die Zeit zu kontrollieren. In den Mythen von Sinnoh erscheint es als Gottheit.“

Palkia

Typ: Wasser/Drache

Wasser/Drache Pokédex: „Es hat die Macht, den Raum zu krümmen. In den Mythen von Sinnoh erscheint es als Gottheit.“

Die Starter-Pokémon Chelast, Panflam und Plinfa

Die Qual der Wahl: Ihr dürft euch nur für einen Starter entscheiden. © The Pokémon Company/PlayCentral-Bildmontage

Bevor ihr euch als Trainer in spe zu eurem Abenteuer aufmacht, habt ihr erstmal die Wahl, euch für ein Starter-Pokémon zu entscheiden. Diese Starter stehen zur Auswahl:

Chelast

Typ: Pflanze

Pflanze Pokédex: „Es besteht aus Erdreich. Trinkt es Wasser, verhärtet sich der Panzer auf seinem Rücken. Es lebt an Seen.“

Panflam

Typ: Feuer

Feuer Pokédex: „Es klettert behände steile Felsen hinauf, um auf Bergen zu leben. Sein Feuer ist aus, wenn es schläft.“

Plinfa

Typ: Wasser

Wasser Pokédex: „Es ist sehr stolz und nimmt daher kein Futter von anderen an. Seine dicken Daunen schützen vor Kälte.“

Zurückkehrende Features

Der Untergrund: In „Pokémon Diamant“ und „Pokémon Perl“ konntet ihr ab einer gewissen Stelle im Spiel den Untergrund bereisen, ein Minenschacht-System unter ganz Sinnoh. Dort ließ sich eine eigene Geheimbasis errichten (samt Koop-Komponente) oder in den Erdwänden nach Fossilien oder anderen nützlichen Items graben.

Der Untergrund war eines der beliebtesten Features in Diamant und Perl. © The Pokémon Company

Es wurde bereits bestätigt, dass der Untergrund in Strahlender Diamant und Leuchtende Perle zurückkehren wird. Unklar ist bislang, wie viele der ursprünglichen Features wieder an Bord sind oder ob sich die Entwickler sogar Neues haben einfallen lassen.

Wi-Fi-Räume im Pokémon-Center: Die Pokémon-Center in den Original-Editionen verfügten über ein weiteres Stockwerk, dass spezielle Räume bot, in denen die Spieler lokal oder mit einer Online-Verbindung Kämpfe austragen und Pokémon tauschen konnten. Ein solcher Raum wird im Trailer für die Remakes gezeigt.

Der neue Kampfraum war kurz im Trailer zu sehen. © The Pokémon Company

Unterschiede zu den Original-Editionen

Abgesehen von der neuen Grafikpracht beherbergen die Remakes einige Unterschiede zu den Original-Editionen Diamant und Perl. Einerseits verfügt die Nintendo Switch natürlich nicht über zwei Bildschirme wie der Nintendo DS. Alles, was damals auf dem Touchscreen angezeigt wurde, ist in den Nintendo Switch-Remakes so nicht zu sehen.

Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle besitzen Platin-Inhalte

Andererseits gibt es zusätzliche Inhalte in den Remakes. So wurden bereits Platin-Inhalte gesichtet wie ein weiblicher NPC, der in der Platin-Edition eine sehr wichtige Rolle einnahm.

Wann ist der Release?

Ein genaues Releasedatum von Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle ist noch nicht bekannt. Die beiden Editionen sollen aber Ende 2021 zeitgleich und exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.