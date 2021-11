Nintendo Switch 2 erst 2025? Nintendo-Chef spricht jetzt Klartext

Super Switch, Nintendo Switch Pro oder gar Nintendo Switch 2? Es gibt zahlreiche Gerüchte, die sich nicht nur um den Namen zum technisch stärkeren Nachfolgemodell der Nintendo Switch drehen.

Allem voran machen immer wieder vermeintliche Leaks von Insidern die Runde, die eine das große Nachfolgemodell zur Switch schon längst veröffentlicht sehen. Doch diese Insider-Leaks haben oft nur wenig Substanz.

Wir sollten also nicht sehr bald mit einem Nachfolger rechnen, auch wenn diese immer wieder im Gespräch ist. Und das unterstreicht Nintendo in einer offiziellen jetzt Stellungnahme noch einmal ganz deutlich in einem offiziellen Statement.

Shuntaro Furukawa, der Nintendo-Präsident, hat im Rahmen eines Finanzberichts Folgendes mitgeteilt:

„Wir können zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussage zum nächsten Spielesystem treffen. Wir befinden uns jetzt im fünften Jahr nach der Veröffentlichung der Nintendo Switch und die Hardware-Verkäufe haben 90 Millionen Stück überschritten. Wir erkennen, dass sich das System am Mittelpunkt seines Lebenszyklus befindet. Die Veröffentlichung von der Nintendo Switch OLED hat zum Verkaufsmomentum beigetragen und wir bieten den Kunden nun drei verschiedene Nintendo Switch-Modelle an, die sich an ihre Playstyles und Lifestyles anpassen, genauso wie eine weite Palette von Software. Damit haben wir das Fundament für einen Wachstum gelegt, der unsere vorherigen Überlegungen bezüglich eines konventionellen Lebenszyklus solch einer Hardware übersteigt. Hinsichtlich des nächsten Spielesystems denken wir über viele verschiedene Dinge nach, aber was das Konzept und den Startzeitpunkt betrifft, können wir derzeit nichts mitteilen.“

Nach diesem Statement sind mehrere Dinge klar. Nintendo wird so schnell keine stärkere Hardware veröffentlichen. Wenn die Nintendo Switch aufgrund ihrer Verkaufsstärke sogar über einen normalen Zyklus eines solchen Spielesystems hinausragt, könnte es sogar noch etwas länger dauern als die herkömmlichen sieben Jahre. Womöglich können wir hier also von acht oder neun Jahren ausgehen.

Nintendo hat nämlich ein allumfassendes Fundament mit den drei verschiedenen Switch-Systemen gelegt und dieses dürfte noch einige Jahre der Nachfrage standhalten, bevor Letztere dann einbricht.

Es könnte also noch mehrere Jahre dauern, bis die generellen Verkäufe der Nintendo Switch-Produkte sinken, das Momentum stoppt, und somit eine stärkere Technik nötig wird, um die Kunden zurückzugewinnen.

Doch das Ganze hat auch etwas Gutes: Ihr braucht euch keine Gedanken darüber zu machen, ob ihr mit einem Nintendo Switch-Kauf etwas falsch machen könnt. Das könnt ihr nicht, denn die Konsole wird definitiv noch mehrere Jahre befeuert.