The Outer Worlds 2 auf Xbox Game Pass – Spiel jetzt im Oktober 2025 verfügbar

Die Veröffentlichung von The Outer Worlds 2 auf dem Xbox Game Pass Ultimate markiert einen wichtigen Meilenstein für die Gaming-Community. Dieses lang erwartete Rollenspiel-Abenteuer von Obsidian Entertainment wurde am 29. Oktober 2025 veröffentlicht und ist ab sofort für alle Abonnenten der höchsten Mitgliedschaftsstufe von Xbox Game Pass verfügbar. Die Fortsetzung von The Outer Worlds aus dem Jahr 2019 bietet eine neue Handlung in der fiktiven Kolonie Arcadia, die von einer Megakorporation bedroht wird.

Ein Blick auf The Outer Worlds 2

Was macht The Outer Worlds 2 so besonders? Das Spiel setzt auf eine Mischung aus Action-Rollenspiel und Science-Fiction-Abenteuer. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines Agenten der Earth Directorate, der die Aufgabe hat, mysteriöse Risse im Raum-Zeit-Gefüge zu untersuchen. Diese Bedrohung gefährdet die Kolonie und zwingt dich, zwischen verschiedenen Fraktionen zu navigieren, wobei jede ihre eigenen Interessen verfolgt.

Die Entwickler haben die Spielerfahrung durch neue Waffen, Charaktere und eine erweiterte Spielwelt verbessert. Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, zwischen einer ersten und einer dritten Person Perspektive zu wechseln, was in der Serie bisher nicht möglich war.

Der Erfolg von Xbox Game Pass Ultimate

Warum ist der Xbox Game Pass so attraktiv für Dich? Der Xbox Game Pass Ultimate bietet eine eindrucksvolle Auswahl an Spielen, die sofort zum Start verfügbar sind. Seit seiner Einführung im Jahr 2017 hat er sich zu einem unverzichtbaren Tool für Gamer entwickelt, indem er Zugang zu neuen und beliebten Spielen ermöglicht, ohne dass du sie einzeln kaufen musst.

Der Dienst umfasst Titel von Microsofts eigenen Studios sowie von Drittanbietern und bietet dir die Möglichkeit, Spiele auf verschiedenen Plattformen zu spielen, einschließlich Konsolen, PC und mobile Geräte. Die Aufnahme von The Outer Worlds 2 ist ein weiteres Beispiel für den Mehrwert, den der Xbox Game Pass Ultimate bietet.

Was erwartet uns im November 2025?

Welche Spiele kommen im November auf den Xbox Game Pass? Neben The Outer Worlds 2 kannst du dich auf weitere spannende Titel freuen. Am 4. November 2025 erscheinen Football Manager 26 und 1000xResist als Day-One-Releases. Während Football Manager 26 die Herzen von Sportfans höher schlagen lässt, bietet 1000xResist ein narratives Abenteuer in einer post-apokalyptischen Zukunft.

Am 6. November folgt Whiskerwood, ein Stadtsimulationsspiel, das dich in eine Welt entführt, in der Mäuse gegen ihre Katzenherrscher rebellieren. Mitte des Monats erscheint Call of Duty: Black Ops 7, ein weiterer heiß erwarteter Titel, der die Action-Enthusiasten unter euch begeistern dürfte.

Ein bedeutender Schritt für Obsidian Entertainment

Wie hat sich Obsidian Entertainment mit The Outer Worlds 2 weiterentwickelt? Mit der Übernahme durch Microsoft im Jahr 2018 hat Obsidian Entertainment seine Position als führender Entwickler von Rollenspielen gefestigt. The Outer Worlds 2 ist ein Beweis für die Kreativität und das Streben nach Qualität des Studios. Tim Cain, der kreative Kopf hinter dem ersten Spiel, war auch bei der Entwicklung der Fortsetzung als Berater beteiligt.

Die neue Handlung und die erweiterten Gameplay-Elemente zeigen, dass Obsidian bereit ist, Risiken einzugehen und Innovationen in die Gaming-Welt zu bringen. The Outer Worlds 2 könnte ein weiterer Klassiker werden, der die Fans für viele Jahre beschäftigen wird.

