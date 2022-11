Viele Fans von The Last of Us dürften sehnsüchtig auf 2023 warten. Denn dann wird HBO die Serienadaption des Spiels von Naughty Dog ausstrahlen. Die kommende Show soll die Geschehnisse des ersten Spiels der Reihe nacherzählen und wird sich den ersten Bildern zufolge zumindest in einigen Szenen nah an die Vorlage halten.

Bis auf das Jahr 2023 wurde bisher von den Verantwortlichen noch kein Termin für die Serie in Stein gemeißelt. Im letzten Juli mutmaßte der HBO-Chef Casey Bloys in einem Interview, dass die Adaption von „The Last of Us“ „eher Anfang 2023“ erscheinen würde. Auf der offiziellen HBO-Webseite ist nun aber ein recht spezifisches Datum aufgetaucht, das die Fans aufhorchen lässt.

Realer Starttermin oder nur Platzhalter für The Last of Us?

Wie es scheint, könnte „The Last of Us“ wirklich sehr früh in 2023 starten. Denn kürzlich wurde auf der Webseite von HBO der 15. Januar als Premierendatum angezeigt. Zuvor war auf der Webseite nur zu lesen, dass die Serie irgendwann im nächsten Jahr erscheinen würde. Screenshots von dem möglichen Datum wurden schnell in den sozialen Medien geteilt.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Ob es sich bei dem 15. Januar 2023 wirklich um das echte Startdatum handelt, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Eine offizielle Bestätigung seitens HBO oder Naughty Dog steht bislang noch aus. Es könnte sich dabei auch um einen Platzhalter handeln, scheint dafür aber ein wenig zu konkret zu sein.

Für die kommende Serie schlüpfen der Game of Thrones– und The Mandalorian-Star Pedro Pascal und seine „Game of Thrones“-Kollegin Bella Ramsey in die Hauptrollen Joel und Ellie. Geschrieben und produziert wird die Serie zu „The Last of Us“ von Neil Druckmann, dem Co-Präsidenten des Entwicklerstudios Naughty Dog, sowie Craig Mazin, der zuvor sowohl als Autor als auch als Produzent für die HBO-Miniserie Tschernobyl tätig war.