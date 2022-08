The Last of Us: Erster Teaser zur HBO-Serie veröffentlicht

Noch vor wenigen Wochen wurden Befürchtungen laut, die Serie zu The Last of Us würde wohl nie das Licht der Welt erblicken. Nun gibt es Entwarnung, denn HBO gewährt einen ersten Einblick in die Adaption des Survival-Games.

Erst kürzlich war die Rede von diversen Umstrukturierungen bei Warner Bros. Discovery, zu dem auch HBO gehört. Weiterhin wurde der bereits fertige Batgirl-Film überraschend gecancelt. All dies verunsicherte die The Last of Us-Fangemeinde zunehmend, weshalb befürchtet wurde, der Serienadaption des Gaming-Hits könnte das gleiche Schicksal zuteil werden.

HBO kündigt The Last of Us offiziell an

Nachdem Entwickler Naughty Dog sich bereits zu den Gerüchten äußerte, können Fans nun endgültig aufatmen. Vor wenigen Tagen präsentierte HBO ein Showreel mit allen kommenden Veröffentlichungen. Darunter befinden sich auch die ersten Bilder zur Serie „The Last of Us“.

Auch auf Twitter postete HBO den Teaser mit der offiziellen Ankündigung.

Die gezeigten Szenen wecken Erinnerungen an das Action-Adventure-Game von 2013. Mit Pedro Pascal („The Mandalorian“) als Joel, Bella Ramsey („Game of Thrones“) als Ellie und vielen anderen bekannten Charakteren erleben wir im Grunde noch einmal die gesamte Story des ersten Spiels.

Darum geht es in der Serienadaption

Der Mitvierziger und die Teenagerin schlagen sich im Jahr 2033 durch die USA, um ein Heilmittel gegen den verheerenden Cordyceps-Pilz zu finden, der die Menschen in Zombie-ähnliche Wesen verwandelt.

Es sollen sollen auch einige Zusätze aus The Last of Us: Part 2 und dem DLC Left Behind mit eingebaut worden, um die Serienadaption zu erweitern, ohne sie jedoch essentiell zu verändern. Zudem soll der Fokus hier weniger auf der Action, als vielmehr auf der Beziehung zwischen Joel und Ellie liegen.

Zwar hat die Serie, außer 2023, noch keinen festen Releasetermin, wahrscheinlich ist jedoch die erste Hälfte des kommenden Jahres. Auch soll sie zunächst exklusiv bei HBO an den Start gehen. Wann wir hierzulande mit The Last of Us rechnen können, ist noch unklar.