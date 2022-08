The Last of Us: Ist der Release der Serie in Gefahr?

Mittlerweile dürfte die Produktion der HBO-Adaption von The Last of Us abgeschlossen sein. Der Cast der Hauptdarsteller ist bekannt und einen ungefähren Release-Rahmen gibt es auch schon.

Doch beunruhigende Nachrichten um Warner Bros. Discovery, das Unternehmen, dem auch HBO angehört, schüren Unsicherheit innerhalb der Fangemeinde – Wird die freudig erwartete „Last of Us“-Serie doch eingestampft?

Wilde Zeiten bei Warner Bros. Discovery und HBO Max

Grund für diese Annahme sind verschiedene seltsame Vorkommnisse innerhalb der letzten Woche: Zuerst gab Warner Bros. Discovery bekannt, dass der schon fertig produzierte Batgirl-Film, der immerhin schon 90 Millionen US-Dollar verschlungen hat, weder im Kino, noch auf dem Streamingdienst HBO Max veröffentlicht werden wird.

Dazu kam, dass die HBO Max exklusive Fortsetzung von Scoob! ebenfalls gestrichen wurde.

Als nächstes berichten Insider, dass eine Umstrukturierung von HBO Max und Discovery+ erwartet wird. Das würde zur Entkernung von HBO Max führen und als Folge erhebliche Entlassungen mit sich ziehen.

Zusammengefasst scheint es bei Warner Bros. Discovery drunter und drüber zu gehen. Aber was bedeutet das alles für die Adaption von „The Last of Us“?

The Last of Us-Serie vermutlich nicht davon beeinträchtigt

Erst vor Kurzem wurde ein ungefährer Release-Zeitraum für die Serie angekündigt: Gegen Frühjahr bis Sommer 2023 könnten wir mit der Verfilmung des beliebten Videospiels rechnen.

Zwar wurde auch HBO Max Produktion „Batgirl“ sehr überraschend fallen gelassen, doch es gibt einen kleinen Unterschied zwischen dem Film und der erwarteten Serie.

© SIE/Naughty Dog

„The Last of Us“ wird von HBO produziert. Das bedeutet, dass die Serie sowohl auf dem Fernsehsender, als auch auf HBO Max ausgestrahlt werden wird.

Bisher gab es noch keine Hinweise darauf, dass HBO selbst und deren Produktionen von den Änderungen hinter den Kulissen betroffen sein wird. Es sieht also danach aus, als wäre die Veröffentlichung der „The Last of Us“-Serie nicht in Gefahr, Genaueres wird sich aber sicherlich innerhalb der nächsten Wochen zeigen.

Freut ihr euch auf die Serien-Adaption von „The Last of Us“? Schreibt es gern in die Kommentare!