The Mandalorian Staffel 3 startet früh in 2023, bestätigt Insider

Star Wars erhält gleich mehrere neue Serien in den kommenden Jahren. Und darunter befindet sich der Mandalorianer und das Sequel zu seiner eigenen Serie. The Mandalorian startet mit Staffel 3 durch.

Und das wird auch Zeit! Denn wir warten beinahe seit zwei Jahren auf die Fortsetzung des Sci-Fi-Westerns. In der Zwischenzeit durften wir vorliebnehmen mit Das Buch von Boba Fett.

Immerhin durften wir uns hier an einem Wiedersehen mit Din Djarin und Grogu erfreuen. Doch die Hardcorefans fiebern der dritten Staffel entgegen wie ein kleines Kind den Weihnachtsgeschenken unter dem Tannenbaum.

Wann geht The Mandalorian weiter?

Auf der diesjährigen Disney D23 Expo gab es erste Filmaufnahmen zu sehen. Doch das Teasermaterial hatte nicht nur eine positive Stimmung zur Folge.

Aufgrund der Tatsache, dass das Startdatum im Februar 2023 nicht im Trailer zu sehen war, gab es einen Aufschrei in der Fangemeinde. Wird Disney die Serie nach hinten verschieben oder wird sie wie geplant debütieren?

Jetzt gibt es ein Update nach der kleinen Wartezeit und wie es scheint, ist die Serie auf Kurs, sodass sie pünktlich im Frühjahr 2023 durchstarten kann. Die Bestätigung kommt von dem glaubwürdigen Insidermagazin Making Star Wars. Laut nahen Disney-Quellen laufe alles wie geplant.

Wann erfolgt der Start von The Mandalorian Staffel 3? „The Mandalorian Staffel 3“ erscheint am 22. Februar 2023. Das ist ein Mittwoch.

Und dennoch könnte sich noch etwas tun in der Postproduktion. Bis zum vorläufigen Start ist noch etwas Zeit und falls die Produktion nicht rechtzeitig fertig wird, könnte Disney das Datum immer noch nach hinten verschieben.

Nachfolgend haben wir noch einmal den „The Mandalorian Staffel 3 Teaser Trailer“ auf Deutsch für euch eingebunden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Worum geht es in The Mandalorian Staffel 3?

Die Abenteuer von Din Djarin und Grogu (alias Baby Yoda) gehen in The Mandalorian Staffel 3 weiter. Mando wurde in „The Book of Boba Fett“ von seinem Kult verstoßen, er ist „ab sofort kein Mandalorianer mehr“.

Doch der Kult ist prinzipiell problematisch, da er das Volk von Mandalore gespalten hat. Es verschlägt unsere Helden im Laufe von Staffel 3 deshalb auf den legendären Planeten Mandalore, wo sie auf Bo-Katan Kryze treffen.

Sie macht ihren Anspruch auf den Thron geltend, nur gibt es im Grunde nicht mehr viel, worüber sie herrschen kann. Denn die Große Säuberung zur Zeit des Imperiums hat den gesamten Planeten in Schutt und Asche gelegt.

Es deutet schließlich alles darauf hin, dass sie gemeinsam mit alten Traditionen brechen und einen gemeinsamen Weg finden, Mandalore und sämtliche Klans wiederzuvereinigen. Ob es ihnen gelingt?