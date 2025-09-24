Terra Invicta bleibt im Xbox Game Pass – Änderungen an Abgangslisten

Microsoft hat kürzlich angekündigt, dass die Liste der Spiele, die den Xbox Game Pass am 30. September 2025 verlassen, weniger umfangreich ausfallen wird als ursprünglich bekanntgegeben. Ursprünglich war geplant, dass vier Spiele den Dienst verlassen würden, darunter Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2, Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge und Terra Invicta. Doch jetzt wurde mitgeteilt, dass Terra Invicta doch nicht aus dem Game Pass entfernt wird.

Welche Spiele verlassen den Xbox Game Pass?

Welche Titel bleiben jetzt im Xbox Game Pass? Terra Invicta, ein 4X-Strategiespiel, wird weiterhin im Game Pass verfügbar sein. Dies wurde als Korrektur bekanntgegeben, da der vorherige Ausscheidungsplan fälschlicherweise kommuniziert wurde. Somit verbleiben die drei Team Ninja Spiele als die einzigen Titel, die tatsächlich Ende des Monats aus dem Abo-Service entfernt werden.

Diese Spiele gehören zur Ninja Gaiden: Master Collection, die seit Juni 2022 im Xbox Game Pass verfügbar ist. Die Titel hatten eine relativ lange Laufzeit im Service, was für Drittanbieter-Spiele nicht immer üblich ist.

Details zu Terra Invicta

Was ist Terra Invicta? Terra Invicta ist ein Science-Fiction-Strategiespiel, das von Pavonis Interactive entwickelt wurde. Es ist bekannt für seine komplexen Spielmechaniken, in denen du eine menschliche Fraktion inmitten einer außerirdischen Invasion der Erde kontrollierst. Das Spiel ist seit März 2024 im Game Pass und befindet sich noch im Game Preview Status, was bedeutet, dass es sich um eine Art Early Access handelt und nur über den PC Game Pass verfügbar ist.

Pavonis Interactive plant, das Spiel bis Ende 2025 in diesem Status zu belassen, je nach Fortschritt der Entwicklung. Terra Invicta ist ein ambitioniertes Projekt, das Elemente der geopolitischen Simulation mit der Simulation der Ausbreitung der Menschheit im Sonnensystem kombiniert.

Was bedeutet das für den Xbox Game Pass?

Warum wurden die Änderungen vorgenommen? Microsoft hat keine genauen Gründe für die Korrektur angegeben, dass Terra Invicta im Game Pass bleibt. Mögliche Erklärungen könnten eine letzte Minute Lizenzvereinbarung zwischen Xbox und dem Publisher Hooded Horse sein, oder dass die ursprüngliche Bekanntmachung verfrüht war.

Es ist nicht das erste Mal, dass Microsoft eine solche Änderung vornimmt. Ein ähnlicher Fall war Atlas Fallen, das ursprünglich für den 15. August 2025 als Abgang angekündigt wurde, jedoch ebenfalls im Dienst verblieben ist. Solche Anpassungen in den Abgangslisten sind zwar selten, kommen aber gelegentlich vor und zeigen die Flexibilität des Dienstes, auf Lizenzveränderungen zu reagieren.

Aktuelle Abgänge im Überblick

Spiel Hinzugefügt Spieldauer Ninja Gaiden Sigma Juni 2022 13–30 Stunden Ninja Gaiden Sigma 2 Juni 2022 11–87 Stunden Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge Juni 2022 7–34 Stunden

Diese Änderungen und Anpassungen verdeutlichen die dynamische Natur des Xbox Game Pass und die Bemühungen von Microsoft, den Service attraktiv und aktuell zu halten. Was hältst du von diesen Entwicklungen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!