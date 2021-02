Super Switch-Launch angeblich schon 2021 – was ist dran an dem Gerücht?

Seit geraumer Zeit halten sich die Spekulationen, dass Nintendo bereits an einer neuen Konsole arbeitet und wir konnten bereits in Erfahrung bringen, dass sie tatsächlich an einer neuen Hardware werkeln. Aber wann erscheint die Super Switch, wie die Nintendo Switch Pro laut Insider lauten soll?

Die User im bekannten Reset-Era-Forum heizen die Gerüchteküche weiter an. Angeblich soll die Super Switch schon 2021 erscheinen. Aber was ist dran an den Gerüchten?

Super Switch schon 2021?

Der Nintendo-Insider NateDrake (Nate The Hate) möchte in Erfahrung gebracht haben, dass die Nintendo-Welt kurz vor einem neuen Konsolenlaunch stehe. Er teilt diesbezüglich ein paar zugehörige Informationen.

Er gibt an zu wissen, dass die Super Switch mit einer 4K-Auflösung und der KI-Rendering-Tech DLSS (Deap Lerning Super Sampling) von Nvidia daherkomme. Es sei jedoch entscheidend, dass die 4K nur im TV-Modus ausgespielt werden könnten.

Der Handheld-Modus soll laut NateDrake zumindest auch von der neuen Technik profitieren. Die 720p sollen deshalb erhöht werden. Wie hoch genau, sei noch unbekannt. Weiter heißt es, dass Nintendo die Veröffentlichung für dieses Jahr anpeile, eine Verschiebung möglich sei, aber bislang nicht von Nintendo angestrebt wird.

Aber wie wahrscheinlich ist eine Super Switch in 2021? Bereits Anfang Februar 2021 meldete sich der Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa zu Wort. Und er hat ausdrücklich bestätigt, dass es keine Pläne gebe, in nächster Zeit ein neues Modell der Nintendo Switch anzukündigen.

Welcher Zeitraum damit gemeint ist, ist nicht bekannt. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es in absehbarer Zeit wie in 2021 dazu kommt. Immerhin meinte Doug Bowser von Nintendo ebenso vor einiger Zeit, dass sich die Nintendo Switch einfach immer noch zu gut verkaufe.

Dass eines Tages ein neues Modell erscheint und es besagte Upgrades mitbringen könnte, erscheint da schon ziemlich wahrscheinlich und im Grunde wissen wir ja auch schon, dass Nintendo neue Konsolenhardware konzipiert. Mehr dazu hier:

Nintendo Switch Pro: Neues Modell mit 4K-Support und OLED-Display?

Aber in diesem Jahr? Das ist wohl mehr als undenkbar. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns Nintendo ja doch noch aus dem Nichts in 2021?