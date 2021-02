Super Mario 3D World: So schaltet ihr Rosalina frei – Guide

Ihr müsst Super Mario 3D World nicht nur mit Mario, Luigi, Peach oder Toad spielen. Es gibt noch einen weiteren Charakter, den ihr spielen könnt. Dieser Guide verrät euch, wie ihr Rosalina freischalten könnt.

Guide: So schaltet ihr Rosalina in Super Mario 3D World frei

Startet ihr „Super Mario 3D World“, dann könnt ihr zwischen Mario, Luigi, Peach und Toad als spielbare Charaktere wählen. Sie alle steuern sich etwas unterschiedlich. Mario ist ein Allrounder, Luigi kann weiter springen, Peach gleitet etwas und Toad läuft besonders schnell.

Im Laufe des Spiels lässt sich noch ein fünfter, spielbarer Charakter freischalten. Es handelt sich um Rosalina, bestens bekannt aus dem Hit Super Mario Galaxy.

© Nintendo

Um Rosalina freizuschalten müsst ihr erstmal den Story-Modus durchspielen: Das heißt, ihr müsst die ersten sechs regulären Welten, „Welt Schloss“ und danach „Welt Bowser“ schaffen und den Endkampf gegen Bowser gewinnen.

Anschließend geht’s für euch in die „Welt Stern“, die die ersten der wirklich vielen Zusatzlevels bereithält: Das zweite Level in dieser Bonus-Welt trägt den Namen „Die Super-Galaxie“. Das Level ist nicht nur eine Hommage an „Super Mario Galaxy“, wenn ihr es erfolgreich abschließt, schaltet ihr Rosalina als spielbaren Charakter frei.

Rosalina ist der beste Charakter

Rosalina wird euch eine große Hilfe sein: Die Sternenwarten-Wächterin besitzt einen exklusiven Move im Spiel. Sie kann eine Drehattacke ausführen und dadurch sogar Doppelsprünge machen. Das kann euch in verzwickteren Leveln (wovon noch sehr viele im weiteren Spielverlauf kommen werden) von großem Nutzen sein.

Mit der Drehattacke kann sie zudem Gegner besiegen und Blöcke zerstören. Außerdem springt sie außerordentlich hoch.