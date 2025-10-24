Super Fantasy Kingdom jetzt im Xbox Game Pass – Das erwartet dich!

Der Xbox Game Pass Ultimate hat ein aufregendes neues Spiel zu seiner Bibliothek hinzugefügt: Super Fantasy Kingdom. Dieses Spiel wurde von Super Fantasy Games entwickelt und von den Indie-Strategie-Spezialisten von Hooded Horse veröffentlicht. Es bietet eine chaotische Mischung aus verschiedenen Genres, inspiriert von 16-Bit-Grafiken und zieht seine Einflüsse aus Roguelikes, Städtebau und Tower-Defense-Spielen. Spieler sind in diesem Spiel herausgefordert, ihr Heimatland wiederaufzubauen, während sie gleichzeitig gegen endlose Horden von Monstern kämpfen, die bei Sonnenuntergang auftauchen.

Was macht Super Fantasy Kingdom besonders?

Wie hebt sich Super Fantasy Kingdom von anderen Spielen ab? Das Spiel kombiniert die Roguelike-Philosophie mit prozedural generierten Karten und Boni. Diese Elemente gewährleisten, dass jeder Durchlauf einzigartig ist und durch Meta-Progressionselemente erleichtert wird, die sicherstellen, dass jede nachfolgende Spielrunde einfacher wird als die vorherige.

Super Fantasy Kingdom ist das erste Early-Access-Spiel, das seit dem Start von Endless Legend 2 im September 2025 in den Xbox Game Pass aufgenommen wurde. Diese Art von Game-Preview-Veröffentlichungen bedeutet, dass Xbox Game Pass-Mitglieder das Spiel derzeit nur auf dem PC spielen können. Konsolennutzer können das Spiel nicht einmal über Xbox Cloud Gaming erreichen, da die Streaming-Plattform auf benutzerdefinierter Series X-Hardware basiert, während Super Fantasy Kingdom derzeit auf Windows-Desktops und Handhelds beschränkt ist.

Xbox Game Pass und seine Neuerungen

Welche weiteren Spiele erscheinen bald im Xbox Game Pass? Noch zwei weitere Titel werden vor Ende des Monats zum beliebten Abonnementdienst hinzugefügt. Halls of Torment erscheint am 28. Oktober 2025 für alle nicht-essentiellen Stufen des Xbox Game Pass, gefolgt von der Veröffentlichung von The Outer Worlds 2 am 29. Oktober 2025. Beide sind Day-One-Releases, was bedeutet, dass sie ab ihrem ersten Veröffentlichungstag im Xbox Game Pass verfügbar sind.

Danach, am 4. November 2025, folgt Football Manager 26 als Day-One-Veröffentlichung. Dieses Spiel wird sowohl für den PC als auch für die Konsole verfügbar sein, wobei die PC- und Konsolenversionen technisch gesehen separate Spiele sind.

Verfügbarkeitsübersicht und zukünftige Entwicklungen

Welche Spiele werden aus dem Xbox Game Pass entfernt? Am 31. Oktober 2025 werden drei Titel aus dem Xbox Game Pass-Katalog entfernt: Jusant, Metal Slug Tactics und Return to Monkey Island. Die nächste Welle von Ankünften und Abgängen wird voraussichtlich um den 4. November 2025 offiziell angekündigt.

Microsoft hat kürzlich angedeutet, dass Super Fantasy Kingdom zwischen April und Oktober 2026 in die kürzlich eingeführte Xbox Game Pass Premium-Bibliothek aufgenommen wird. Diese zukünftigen Entwicklungen zeigen, dass Microsoft weiterhin darauf abzielt, seine Bibliothek mit einer Vielzahl von Spielen zu erweitern, um das Spielerlebnis für alle Abonnenten zu verbessern.

Was hältst du von den neuesten Ergänzungen im Xbox Game Pass? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!