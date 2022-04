John McClane verabschiedet sich von der Kinoleinwand, einen neuen Stirb Langsam-Film wird es so nicht mehr geben. Der Grund ist überraschend wie traurig zugleich: Actionstar Bruce Willis beendet nach seiner Diagnose Aphasie mit sofortiger Wirkung seine Schauspielkarriere und zieht sich aus sämtlichen Produktionen zurück.

Damit verabschiedet sich einer der größten und beliebtesten Actionstars unserer Zeit von der großen Filmbühne, bekannt aus Kultfilmen wie „Pulp Fiction“, „Sin City“, „12 Monkeys“, „Das fünfte Element“, „Lucky Number Slevin“ oder „The Sixth Sense“. Legendär sind auch seine Sprüche und Filmzitate wie Yippie-Ya-Yay, Schweinebacke!

Bevor der 67-Jährige Bruce Willis als umtriebiger New Yorker Cop am Weihnachtstag das Nakatomi Plaza von Terroristen (mit Alan Rickman als Hans Gruber) befreite und damit die Kultreihe „Stirb Langsam“ an Weihnachten kaum wegzudenken ist, begann seine Karriere in den 1980er-Jahren in der Rolle als Privatdetektiv an der Seite von Cybill Shepherd in der Serie „Das Model und der Schnüffler“. Er wirkte in über 100 Filmen mit und machte sich als Actionstar einen Namen. Im Laufe seiner Hollywoodkarriere wurde er mit einem Golden Globes sowie einem Emmy-Award ausgezeichnet und vielfach nominiert.

Zudem gehört er zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. Mit seiner Ex-Frau Demi Moor hat er drei Töchter, die sich ebenfalls der Schauspielerei widmen. Zudem hat sich Bruce Willis als begeisterter Musiker, Produzent und Regisseur einen Namen gemacht. Übrigens ist Bruce Willis als Sohn einer Deutschen im heimischen Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz geboren.

Was bedeutet Aphasie?

Aus medizinischer Sicht versteht man unter einer Aphasie eine Sprachstörung, die durch eine Krankheit im Gehirn entstanden ist und wovon allein in Deutschland jährlich etwa 270.000 Menschen betroffen sind. Ein Großteil der Betroffenen ist älter als 60 Jahre alt und häufig eine Folge eines Schlaganfall. Die Sprachstörung kann aber auch nach einem Schädel-Hirn-Trauma, Tumoren, Hirnblutungen, Entzündungen und anderen Erkrankungen des zentralen Nervensystems auftreten.

Aphasie heißt übersetzt „Sprachverlust“. Der Betroffene hat dabei starke Probleme, beim Sprechen die richtigen Wörter zu finden. Während man das, was man sagen möchte im Kopf und auf der Zunge hat, wollen die Worte nicht wie gewünscht über die Lippen kommen und stören massiv den Redefluss – besonders für Schauspieler stellt das ein massives Problem dar.

Eine Aphasie tritt plötzlich auf und schränkt Betroffene massiv ein. Sprechen, Lesen, Verstehen sowie Schreiben fällt ihnen von nun an wesentlich schwerer als gewohnt. Da das gesamte Sprachsystem eines Menschen gestört ist, sind Kommunikationsschwierigkeiten unausweichlich. In dem Zusammenhang können Aphasie auch weitere neurologische Störungen auftreten, wie etwa Schluckstörungen, halbseitige Lähmung, Krampfanfälle oder Gedächtnisstörungen.

Hoffen wir, dass Bruce Willis in guten Händen ist und eine Therapie für seine Aphasie-Erkrankung gut anschlägt. Wirklich heilbar ist diese Erkrankung leider nicht.