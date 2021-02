Mass Effect mit Henry Cavill? Sieht ganz danach aus

Nachdem Henry Cavill sich die Rolle des Geralt von Riva in der The Witcher-Serie gesichert hat, steht nun wohl die Eroberung des Mass Effect-Universums an. In seinem neuesten Instagram-Post macht er eine Andeutung, die ganz stark auf seine Teilhabe am Franchise.

Henry Cavill als Commander Shepard?

Henry Cavill hat schon mehrfach betont, dass sein Herz für Videospiele schlägt. Er bringt also die besten Voraussetzungen mit, um sein Herz direkt an die nächste filmische Umsetzung eines Games zu versenken. Oder in ein gänzlich neues Spiel?

Wie es aussieht, scheint Mass Effect das neueste Projekt des britischen Schauspielers zu sein, denn auf einem von ihm bei Instagram geposteten Bild sitzt Cavill gerade in der Maske vor einer Ansammlung von Blättern, betitelt mit:

„Geheimes Projekt? Oder nur eine Handvoll Papier mit zufälligen Wörtern … Ich denke, ihr müsst abwarten und dann sehen.“

Dieser Post schürt die Gerüchte. Der eingekreiste Bereich enthält die Worte, die auf Mass Effect hindeuten. © Instagram: Henry Cavill

Wie kommt man nun auf Mass Effect? GamePressure hat sich die Mühe gemacht und mit einem Programm namens Focus Magi die Unschärfe entfernt. Das etwas schärfere Bild zeigt dann Wörter wie Cerberus, Tali’Zorah und Geth. Fans der Reihe werden erkennen, dass es sich hierbei um Begriffe und Charaktere aus dem Sci-Fi-Franchise handelt. Genau genommen scheint Cavill hier die englischsprachige Wikipedia-Seite von Mass Effect 3 vor der Nase zu haben.

Mass Effect Legendary Edition: Alle Unterschiede zur Originaltrilogie

Was hat Henry Cavill mit Mass Effect zu schaffen?

Die Frage ist nun natürlich, worauf sich Cavill da vorbereitet und ziemlich offensichtlich mit der beliebten ME-Reihe zu tun hat? Eine Verfilmung, eine Serie oder ein neues BioWare-Spiel? Fakt ist jedoch, dass die anstehende Mass Effect: Legendary Edition nur der Anfang eines Revivals ist.

Immerhin hat Entwickler BioWare bereits offiziell verkündet, dass ein neuer Mass Effect-Teil in Arbeit ist. Möglicherweise laufen inzwischen erste Synchronarbeiten und Cavill ist als Voice Actor engagiert worden?

Vorerst bleibt uns nur zu spekulieren und abzuwarten, ob es sich bei Cavills Teaser um eine filmische Adaption, die Videospielfortsetzung oder überhaupt um Mass Effect handelt. Wir halten euch bei PlayCentral.de in jedem Fall auf dem Laufenden!