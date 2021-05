Life is Strange True Colors: Liste der deutschen Synchronsprecher

Life is Strange: True Colors wird das erste der LiS-Reihe sein, das mit einer deutschen Sprachausgabe ausgestattet wird. Wir sind also nicht länger auf die englische Original-Vertonung angewiesen. In diesem Sinne hat Square Enix nun nach den Original-Darsteller*innen auch die deutschen Synchronsprecher*innen vorgestellt: Trefft die Stimmen hinter Alex, Steph, Gabe und Co.!

Life is Strange: True Colors – Die deutschen Synchronsprecher

Zugegeben: Es ist außerordentlich ungewohnt die typische „Life is Strange“-Optik mit einer deutschen Vertonung zu verbinden. Nach ein paar Minuten der Eingewöhnung macht es allerdings wirklich Freude, den True Colors-Charakteren mit ihren deutschen Synchronstimmen zu lauschen.

Immerhin wurden für den Cast einige namhafte Synchronsprecher*innen engagiert. In unserer Liste findet ihr alle Figuren und ihre*n Sprecher*in samt Film, Serie oder Spiel, in denen ihr die Stimme bereits gehört haben könntet:

Worum geht es in Life is Strange: True Colors?

Das von Deck Nine entwickelte Game setzt die „Life is Strange“-Reihe gemeinsam mit Publisher Square Enix fort. Diesmal geht es um Protagonistin Alex, deren Fähigkeit es ist, die Emotionen anderer nachzuerleben. Sie nimmt die Gefühle ihrer Mitmenschen dabei als bunte Auren wahr, die sie absorbieren und sogar manipulieren kann.

Nach dem tödlichen Unfall ihres Bruders möchte sie ihre Superkraft nutzen, um die Wahrheit dahinter aufzudecken. Dafür erkunden die Spieler*innen die Kleinstadt Haven Springs und lernen eine Menge neuer und bekannter Charaktere kennen, die zu engen Freunden und Vertrauten werden können.

Life is Strange: True Colors – Die Singstimme von Protagonistin Alex samt Creep-Cover und Trailer-Song

Wann erscheint Life is Strange: True Colors? Das neue Story-Adventure erscheint am 10. September 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und Google Stadia. Erstmalig erhält ein Spiel der LiS-Reihe dabei nicht nur eine deutsche Sprachausgabe, sondern wird nicht im Episodenformat sondern direkt als komplettes Spiel erscheinen, ohne Wartezeiten!