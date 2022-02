Ansage: Starfield soll zum meistgespielten Bethesda-Spiel überhaupt werden!

Am 11. November 2022 erwartet uns mit Starfield die erste komplett neue Bethesda-IP seit knapp 25 Jahren. Das Rollenspiel mit Sci-Fi-Setting verfolgt dabei eine große Vision und setzt stark auf die Erkundung des Weltraums. Besonders viele Informationen wurden bisher allerdings noch nicht geteilt.

Große Pläne und Erwartungen gibt es natürlich dennoch. Nach der Übernahme Bethesdas durch Microsoft wird der neue Titel direkt zum Release im Game Pass landen. Dadurch erhofft sich Microsoft eine besonders große Reichweite.

Starfield: Neues Teaser-Video zeigt, wo das Setting liegt und erklärt die Fraktionen

Starfield soll Skyrim und Fallout übertrumpfen

In einem Interview hat sich Phil Spencer, der Gaming Boss von Microsoft zu den Erwartungen, die an die neue Marke gestellt werden, geäußert.

„So, wenn ich mir die Teams anschaue, wenn ich mit Todd Howard [Chef von Bethesda] über Starfield spreche, geht es darum: Wie stellen wir sicher, dass das das meistgespielte Todd Howard-Spiel aller Zeiten ist?“

Wie genau Spencer das meint, wird nicht direkt klar. Wenn es rein um Spielerzahlen geht, könnte es durchaus interessant sein. Skyrim, vom selben Studio entwickelt, ist in verschiedenen Versionen und auf vielen Plattformen erschienen und hat sich bisher über 30 Millionen Mal verkauft. „Starfield“ wird dagegen nur auf dem PC und der Xbox Series X/S verfügbar sein.

Dafür wird es aber wie gesagt von Anfang an im Game Pass landen, was sich in der Vergangenheit bei Halo Infinite und Forza Horizon 5 durch sehr hohe Spielerzahlen zum Start bemerkbar machte.

Besonders großer Umfang?

Geht es dagegen um die reine Spielzeit, könnte das ein Hinweis auf den Umfang des Sci-Fi-Abenteuers sein. Die Rollenspiele, die unter Todd Howards Regie entwickelt werden, sind dafür bekannt, dass man hunderte Stunden in ihnen verbringen kann. Besonders die MMO-Ableger The Elder Scrolls Online und Fallout 76 legen hier nochmal an Wiederspielwert zu.

Starfield zeigt 3 vielversprechende Locations, was erwartet uns?

Um mit ihnen konkurrieren zu können, müsste das Spiel besonders viel Umfang und Mechaniken enthalten, die Spieler*innen langfristig im Spiel halten. Masse statt Klasse also? Hoffentlich nicht. Im weitere Verlauf verspricht Spencer nämlich:

„Die Qualität des Titels steht an oberster Stelle, kein Zweifel darüber.“

Was erwartet ihr von „Starfield“? Freut ihr euch schon oder wartet ihr weitere Informationen ab? Teilt uns in den Kommentaren gerne eure Meinung mit!