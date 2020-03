Deep Fake ist eine äußerst bemerkenswerte Technologie. Sie hat die Macht, Gesichter in Videos gegen andere auszutauschen. Die Ergebnisse, die zuvor von einer KI hochgerechnet werden, können sich wirklich sehen lassen. Täuschend echte Video-Fakes können mit dieser Technik erstellt werden. Wenn ihr also demnächst euer Gesicht in einem Video seht, könnte es jemand mit der Deep-Fake-Technologie erstellt haben. Die Möglichkeiten sind hier geradezu grenzenlos.

Das Netz kommt diesbezüglich auf äußerst kreative Ideen. So gab es vor einiger Zeit den Fall, dass jemand das Gesicht von Harrison Ford auf den jungen Han Solo gezaubert hat. So wurde das Gesicht von Alden Ehrenreich kurzerhand entfernt und mit dem von Ford ersetzt. Die entsprechenden Ausschnitte aus dem Film Solo: A Star Wars Story waren wirklich sehenswert.

Star Wars: Project Maverick via PlayStation Store geleakt

Star Wars Deep Fake: Obi-Wan Kenobi ausgetauscht?

Das neue Projekt ist ebenfalls etwas, das jeder „Star Wars“-Fan einmal gesehen haben sollte. YouTuber Shamook hat in einem Deep-Fake-Video dafür gesorgt, dass Obi-Wan Kenobi aus den älteren Filmen, also Alec Guinness, die Rolle mit dem Obi-Wan aus der Prequel-Trilogie tauscht. So wird aus Guinness kurzerhand ein Ewan McGregor in der klassischen Trilogie. Das Ergebnis ist gleichermaßen beängstigend, als auch bemerkenswert. Aber seht selbst:

Dieses Video zeigt einmal mehr die Möglichkeiten auf, die mit dieser Technik möglich sind. Das Ergebnis könnte so direkt aus einem Kinofilm stammen.

Falls ihr mehr von Ewan McGregor als Obi-Wan Kenobi sehen möchtet, dann solltet ihr auf keinen Fall die kommende „Star Wars“-Serie mit Obi-Wan als Hauptcharakter verpassen, die zwischenzeitlich von Disney bestätigt wurde. Und neben The Mandalorian wird es sogar noch eine dritte Live-Action-Serie zu Star Wars geben, die als Vorgeschichte zu Rogue One einzustufen ist. „Star Wars“-Fans werden also ordentlich mit Nachschub versorgt sein auf Disney Plus.

Mehr zum kommenden Programm und warum ihr Disney Plus eine Chance geben solltet, erfahrt ihr hier.