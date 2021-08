Die 6 besten Spiele aus dem Sony Summer Sale, die wir euch empfehlen!

Der Sony Summer Sale bei MediaMarkt hat begonnen und bietet euch zahlreiche Blockbuster für PS4 und PS5 zum Schnäppchenpreis. Wir stellen euch eine Auswahl aus den Top 6 der Games vor, die sich im Summer Sale besonders lohnen.

Die Top-Games aus dem Sony Summer Sale

Wie lange geht der Sale? Der Sony Summer Sale startet heute am 26. August und geht bis zum 8. September 2021.

The Last of Us 2

Plattform: PS4

PS4 Release: 19. Juni 2020

19. Juni 2020 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Naughty Dog

Naughty Dog Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Spielzeit: 20-30 Stunden

20-30 Stunden PlayCentral-Award: Gold

The Last of Us 2 bildet die heiß erwartete Fortsetzung zum erfolgreichen Action-Adventure „The Last of Us“. Entwickler Naughty Dog hat abermals ein Meisterwerk geschaffen, das eine mitreißende und dramatische Story inmitten einer von einem verheerenden Pilzvirus heimgesuchten USA bietet. Dieses Mal steuert ihr allerdings nicht Joel, sondern sein Ziehkind Ellie, die mittlerweile zu einer toughen, jungen Frau herangewachsen ist. Mit ihr zieht ihr in ein Abenteuer gegen gefährliche, infizierte Gestalten und menschliche Feinde. Um euer Überleben zu sichern, stellt ihr euch der offenen Konfrontation oder versucht still und leise voranzukommen.

Marvel’s Spider-Man

Plattform: PS4

PS4 Release: 7. September 2018

7. September 2018 Genre: Open-World Action-Adventure

Open-World Action-Adventure Entwickler: Insomniac Games

Insomniac Games Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Spielzeit: 20 Stunden

20 Stunden PlayCentral-Award: Gold

Insomniac Games bringt euch das beste „Spider-Man“-Game überhaupt auf die Konsole. In der Haut der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft schwingt ihr euch durch ein offenes New York und rettet die Bewohner vor den kultigsten Superschurken aus den Comic- und Filmvorlagen wie Kingpin, Rhino oder Electro. Ihr vermöbelt die Gegner mit einem schnellen und motivierenden Kampfsystem, das euch sogar Fähigkeiten unterschiedlicher Anzüge nutzen lässt. Zudem warten jede Menge Nebenaufgaben in der ganzen Stadt auf euch. Und wenn ihr mit diesem Abenteuer nicht genug bekommen könnt, gibt es noch eine Fortsetzung mit dem Co-Helden Miles Morales, die sich separat erwerben lässt.

Death Stranding

Plattform: PS4

PS4 Release: 8. November 2019

8. November 2019 Genre: Open-Word Action-Adventure

Open-Word Action-Adventure Entwickler: Kojima Productions

Kojima Productions Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Spielzeit: 50 Stunden

50 Stunden PlayCentral-Award: Gold

Death Stranding ist das neueste Werk des gefeierten „Metal Gear Solid“-Schöpfers Hideo Kojima und wird euch mit Sicherheit im Gedächtnis bleiben. Nicht nur aufgrund der filmreifen Inszenierung rund um gefeierte Hollywood-Stars wie Norman Reedus (The Walking Dead) oder Mads Mikkelsen (James Bond 007: Casino Royale), sondern auch, weil „Death Stranding“ neue Ufer in der Gaming-Welt erreicht. Ihr stapft mit dem Protagonisten Sam Porter Bridges durch ein postapokalyptisches USA, um die zersplitterte Gesellschaft wieder zu vereinen und Botengänge zu erledigen. Nach geheimnisvollen Explosionen ist das gesamte Land zerstört und gefährliche Geisterkreaturen treiben ihr Unwesen. Ihr seid aber nicht ganz auf euch allein gestellt, denn alle Spieler des Spiels arbeiten indirekt zusammen und bebauen das anfangs karge Land mit hilfreichen Gegenständen. Verpasst nicht diesen Meilenstein der Videospielgeschichte.

Ghost of Tsushima

Plattform: PS4

PS4 Release: 17. Juli 2020

17. Juli 2020 Genre: Open-World Action-Adventure

Open-World Action-Adventure Entwickler: Sucker Punch Productions

Sucker Punch Productions Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Spielzeit: 40-50 Stunden

40-50 Stunden PlayCentral-Award: Gold (Director’s Cut: Diamant)

Ghost of Tsushima schickt euch ins feudale Japan zum Ende des 13. Jahrhunderts. Eine Invasion von Mongolen greift die Insel Tsushima an. Die Samurai stellen sich den Angreifern in einer blutigen Schlacht in den Weg, aber scheitern. Jin Sakai überlebt als Einziger seines Clans und sinnt nun auf Rache. Im Geheimen stellt der für tot gehaltene Samurai eine eigene Rebellion zusammen, um den Mongolenanführer zur Strecke zu bringen und der Bevölkerung Tsushimas fortan als „Geist“ neue Hoffnung auf Freiheit zu geben. „Ghost of Tsushima“ beeindruckt vor allem dank seiner authentischen Open-World eines feudalen Japans und einer detailverliebten Grafikpracht sowie einem schnellen und blutrünstigen Kampfsystem. Neben dem Hauptspiel lässt sich seit Neuestem in einer separat erhältlichen Director’s Cut-Erweiterung die Nachbarinsel Iki samt neuer Story erkunden.

Returnal

Plattform: PS5

PS5 Release: 30. April 2021

30. April 2021 Genre: Roguelike, Third-Person-Shooter

Roguelike, Third-Person-Shooter Entwickler: Housemarque

Housemarque Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Spielzeit: 20-30 Stunden

20-30 Stunden PlayCentral-Award: Gold

Die Astronautin Selene stürzt mit ihrem Raumschiff auf den geheimnisvollen Planeten Atropos ab. Auf ihrer Erkundung der unheimlichen, außerirdischen Zivilisation stellt sie fest, dass ihr nicht nur jede extraterrestrische Gestalt ihr an den Kragen will, sondern dass sie mit jedem Tod wieder an ihrer Absturzstelle aufwacht. Sie erhält eine neue Chance, jedoch ist die gesammelte Ausrüstung verloren. Mit Returnal legten die finnischen Entwickler von Housemarque dieses Jahr ein Sci-Fi-Abenteuer der Extraklasse vor, das euch alles abverlangt. Seid ihr der Herausforderung aber gewachsen, entfaltet sich ein bockschweres Roguelike mit Blockbuster-Qualitäten. Außerdem ist „Returnal“ das erste richtige Next-Gen-Spiel, das wunderbaren Gebrauch von den PS5-Features macht.

Demon‘s Souls

Plattform: PS5

PS5 Release: 12. November 2020

12. November 2020 Genre: Action-RPG, Adventure

Action-RPG, Adventure Entwickler: Bluepoint Games

Bluepoint Games Publisher: Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment Spielzeit: 20-30 Stunden

„Dark Souls“-Veteranen, aufgepasst! Auf der PlayStation 5 gibt es eine neue Herausforderung für euch. Nun ja, ganz neu vielleicht nicht: Demon’s Souls bildet das Remake des fordernden Klassikers von 2009 aus des Hause FromSoftware. Für die Neugestaltung zeichnen sich die Experten von Bluepoint Games verantwortlich und bieten uns ein von Grund auf modernisiertes „Demon’s Souls“, das zurecht in der Next-Gen-Ära zu Hause ist. Damit bietet sich der Urvater der gefeierten Souls-Spiele als beste Chance an, von neuen Fans entdeckt und von alten Fans aufs Neue herausgefordert zu werden. Greift zur Waffe eurer Wahl und stellt euch den gefährlichen Monstrositäten in bester Souls-Manier. Nur die Stärksten unter euch werden überleben!