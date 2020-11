Entwickelt Hideo Kojima Silent Hills für die PS5? – Gerüchte

Es gibt neue Gerüchte, die darauf deuten, dass sich Hideo Kojima mit Sony und Konami zusammentut, um schließlich doch noch ein Silent Hills zu entwickeln – und zwar exklusiv für die PS5.

Aber was ist dran den Spekulationen? Wir werfen einen Blick auf die vorliegenden Informationen und ordnen das Ganze ein.

Silent Hills exklusiv für PS5?

Nachdem sich Hideo Kojima vor rund fünf Jahren von Konami verabschiedet hat, gab es lediglich diesen einen Playable Teaser zum anstehenden Horrorschocker zu sehen. Das vollständige Spiel sollte also nie fertig entwickelt werden.

Dies schlug zu jener Zeit hohe Wellen, denn das Projekt von „Metal Gear“-Schöpfer Hideo Kojima und „Pan’s Labyrinth“-Director Guillermo del Toro ließ interessierte Spieler zurück, die bereits durch den Teaser des Spiels einen vielversprechenden Vorgeschmack auf den Horror in Silent Hills erhaschen konnten.

Nun möchte der YouTuber und Insider Moore’s Law is Dead mehr wissen. Er lag bereits mit seinem Leak zu God of War (2018) richtig, weshalb einige Stimmen nun aufhorchen. Im Broken „Silicon-Podcast“ erklärt Tom, dass er „nahezu bestätigen“ kann, dass Kojima Productions an „Silent Hills“ arbeitet, das exklusiv für die PS5 erscheinen und bei den The Game Awards 2020 angekündigt werden soll.

Metal Gear-Remake ebenfalls in Arbeit?

Außerdem erklärt er in seinem Podcast, dass die Macher von Demon’s Souls Remake, Bluepoint, als nächstes an einem Remake von Metal Gear Solid arbeiten, und das wäre ebenfalls eine Zusammenarbeit mit Konami. Es soll sich bereits seit 3 Jahren in Entwicklung befinden.

Weiter soll sich sogar Mark Cerny, der Systemarchitekt der PS5 an diesem Spiel beteiligen, da es als Exklusivtitel wohl vollends optimiert werden soll. Gameplay-Demos sollen schon in naher Zukunft folgen. Allerdings warten sie noch ein wenig mit der Ankündigung, da sie nicht den Fehler wiederholen möchten, den Microsoft mit Halo Infinite begann, die das Spiel erst ankündigten und dann den Release verschieben mussten.

Im Falle von Kojima Productions und Konami ist es allerdings etwas schwierig. Immerhin bestand Konami beim Ende der Zusammenarbeit mit Hideo Kojima sogar darauf, dass der Name des Produzenten aus den Credits von Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain entfernt wird. Es gibt viele Anhaltspunkte wie diesen, die drauf schließen lassen, dass das Ende der Zusammenarbeit nicht sonderlich schön vonstattenging. Am Ende wurde „Silent Hills“ schließlich komplett eingestellt, was so wohl niemand erwartet hätte.

Würden die beiden Instanzen dann nochmal zusammenarbeiten? Laut dem Insider fungiere Sony hier als Friedensstifter. Der Disput liegt nunmehr rund 5 Jahre zurück. Es könnte also sein, dass sich die Parteien hier im Laufe der Zeit irgendwie einig geworden sind.

Kojima Productions – Neues Projekt offiziell bestätigt, Studio auf Talentsuche

Kojima Productions arbeitet an neuem Spiel

Vor einiger Zeit wurde so oder so offiziell bestätigt, dass Kojima Productions an einem neuen Spiel arbeitet. Dass es während der TGA 2020 vorgestellt wird, ist gar nicht mal so unrealistisch, da Hideo Kojima wie bei Death Stranding wohl kein Problem damit hat, dass seine Spiele früh angekündigt werden. Er ist zudem gut mit dem Veranstalter Geoff Keighley befreundet, der sicherlich darauf brennt, solch eine Ankündigung vorzunehmen.

Viel mehr ist dies wohl auch eher ein Weg, den sie bei Kojima Productions fürs Marketing gewählt haben. So hat die Community Zeit für Spekulationen, worum es sich in dem neuen Spiel handelt und was sie erwartet. Wir könnten also schon bald Gewissheit haben, worum es sich beim neuen Kojima-Spiel wirklich handelt.

Wissenswert: Die Community kann sich aber in jedem Fall über ein Horrorspiel freuen, das eines Tages von Kojima entwickelt wird. Er hat immerhin bereits bestätigt, dass er für ein Horrorspiel recherchiert und gerne ein Spiel aus diesem Genre entwickeln würde, dass die Grenzen aufreißt und sich „die Spieler in die Hosen machen“. Ob es unbedingt ein Spiel zum „Silent Hill“-Franchise wird, bleibt offen. Es ist jedoch denkbar, da die Gerüchte für solch ein Reboot-Titel bereits seit Monaten im Raum stehen. Trotz Schwierigkeiten sollte das bestmögliche Produkt für alle Instanzen das Entscheidende sein – und das erscheint mit Kojima Productions eine sichere Sache.

Die Gerüchte sollte man wie gehabt behutsam betrachten, sind es doch immerhin alles unbestätigte Insider-Infos, dessen Quelle nicht genannt werden möchte.

Hideo Kojima will mit Mangaka Junji Ito zusammenarbeiten für Horrorspiel