Shadowverse-Set bricht Spielerrekord auf Steam – Sorgen bei Free-to-Play-Spielern

Das neue Set Infinity Evolved für das digitale Sammelkartenspiel Shadowverse: World’s Beyond hat am Donnerstag sein Debüt gefeiert und sofort einen neuen Rekord für gleichzeitige Spielerzahlen auf Steam aufgestellt. Trotz der Begeisterung, die das zweite Set des Spiels entfacht, gibt es auch Bedenken unter den Shadowverse-Spielern hinsichtlich der wirtschaftlichen Aspekte für Free-to-Play-Spieler oder Personen, die nur wenig Geld ausgeben.

Shadowverse: World’s Beyond, das am 14. Juni 2025 veröffentlicht wurde, erreichte zuvor einen Höchststand von 109.246 Spielern auf Steam. Nach der Veröffentlichung von Infinity Evolved wurde dieser Rekord mit über 120.000 gleichzeitigen Spielern übertroffen. Normalerweise erreichen Spiele ihre höchsten Spielerzahlen bei der Veröffentlichung, bevor sie sich auf einem stabileren Niveau einpendeln. Es ist selten, dass nachfolgende Inhaltsupdates genug Spieler anziehen, um diesen anfänglichen Enthusiasmus zu übertreffen.

Spielerreaktionen zum neuen Set

Wie reagieren die Spieler auf Infinity Evolved? Der Hype um Infinity Evolved scheint derzeit groß genug zu sein, um die anhaltenden negativen Wahrnehmungen des Spiels seit seiner Veröffentlichung zu überwinden. Shadowverse-Fans bombardierten Shadowverse: World’s Beyond mit negativen Bewertungen, als es veröffentlicht wurde, da es effektiv eine andere Version des Shadowverse TCG auf Steam ersetzte. Nicht nur waren Fans unzufrieden, ihre Sammlungen neu beginnen zu müssen, sondern auch die Wirtschaft des Spiels wurde für Spieler mit geringem Budget als schlechter empfunden.

Das von Cygames 2016 veröffentlichte Shadowverse CCG hat derzeit eine „Größtenteils positiv“-Bewertung auf Steam. Die jüngsten Bewertungen dieser Version spiegeln die geteilte Meinung der Fans über die wirtschaftliche Ausrichtung von Cygames für Shadowverse TCG wider. Ein Spieler schrieb in einer Bewertung über das ursprüngliche Shadowverse CCG, dass die zweite Generation des Spiels eine schreckliche Wirtschaft habe.

Wirtschaftliche Bedenken

Welche Sorgen haben Free-to-Play-Spieler? Die Veröffentlichung des neuen Sets hat die Kritik an der Wirtschaft des Spiels wiederbelebt, nachdem Spieler unerwartete Änderungen entdeckten. Wöchentliche Turnierbelohnungen scheinen auf den ersten Blick abgeschwächt worden zu sein, und einige Spieler hatten mehr kostenlose Packs erwartet, wenn sie sich einloggten.

Spieler sind besorgt, dass die ohnehin schon schwache Wirtschaft des Spiels für Spieler mit geringem Budget in Zukunft noch schlimmer wird. Obwohl das Spiel mit dieser Erweiterung viele neue Spieler anzieht, bleibt die Frage, ob diese Spieler bleiben wollen, wenn es schwierig ist, die benötigten Karten ohne erhebliche Investitionen zu erhalten.

Langzeitperspektiven für neue Spieler

Wie wirkt sich das auf neue Spieler aus? Wenn jemand in einigen Monaten neu anfängt, wird es schwer sein, mit anderen mitzuhalten, da es keine wirklichen Aufholmechanismen gibt. In der alten Version von Shadowverse war das Free-to-Play-Erlebnis ansprechend genug, um Spieler zu motivieren, Geld auszugeben. Jetzt fühlt sich das Spiel für einige leer an, was die Motivation, Geld zu investieren, mindert.

Wie in diesen Spielen üblich, müssen Free-to-Play-Spieler ihre Ressourcen klug einsetzen und sollten nicht erwarten, sofort mit allen gewünschten Karten spielen zu können, wenn sie Shadowverse: World’s Beyond herunterladen.

Was denkst du über die aktuelle Wirtschaft in Shadowverse: World’s Beyond? Teile deine Meinung in den Kommentaren!