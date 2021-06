Ratchet & Clank: Rift Apart kaufen – Alle Editionen und Vorbesteller-Boni – Preorder-Guide

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni 2021, noch vor dem Release-Termin kann der Titel vorbestellt werden. Frühkäufer erhalten hierbei spezielle Extras und außerdem gibt es eine Digital Deluxe Edition. Alle Infos zur Preorder lest ihr hier!

Ratchet & Clank: Rift Apart kaufen und Preorder-Boni sichern!

Das Spiel erscheint exklusiv für die PlayStation 5. Noch für kurze Zeit könnt ihr das PS5-Spiel vorbestellen, bevor es schließlich erscheint. Das geht ganz einfach über unsere Vorbesteller-Buttons.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Release-Termin vom PS5-Exclusive offiziell enthüllt!

Wer sich das Abenteuer vor Release sichert, darf sich über spezielle Preorder-Boni freuen: Die Karbonox-Rüstung aus „Ratchet & Clank 2 (2003)“ und die Verpixler-Waffe aus „Ratchet & Clank (2016)“ feiern ihre Rückkehr und können von allen Vorbestellern frühzeitig freigeschaltet werden. Ansonsten gibt es diese Items erst später im Spielverlauf.

©SIE/Insomniac Games

Wie Creative Director Marcus Smith mitteilt, enthalten die digitalen Versionen aus dem PlayStation Store auf jeden Fall die Preorder-Boni. Bei der Disc-Version sind sie ebenfalls vertreten, allerdings werden sie nicht mit Sicherheit bei allen Händlern angeboten (via PlayStation Blog).

Digital Deluxe Edition vorgestellt

Über den PlayStation Store wird außerdem eine Digital Deluxe Edition von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ angeboten. Wie der Name schon sagt, gibt es diese Version nur digital. Darin erwarten euch weitere Extras neben dem Hauptspiel. Kauft ihr diese Version vor Release, gibt’s die Preorder-Boni außerdem noch obendrauf.

Diese Inhalte bekommt ihr in der Digital Deluxe Edition:

Ratchet & Clank: Rift Apart

Fünf Rüstungssätze

Fotomodus-Stickerpaket

20 Raritanium (zum Aufwerten eurer Waffen)

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

© SIE/Insomniac Games