Radeon RX 6000: AMD-Präsentation hier im Livestream schauen

Am heutigen Abend wird der US-amerikanisch Chip-Hersteller AMD im Rahmen einer Präsentation die neuen Radeon-Grafikkarten der RX-Reihe vorstellen. Bereits gegen Ende des Online-Events Anfang Oktober, in dessen Rahmen die neue Ryzen 5000-Serie mit Zen-3-Architektur vorgestellt wurde, kam AMD-CEO Dr. Lisa Su kurz auf die kommenden Grafikkarten zu sprechen.

AMD holt zum Gegenschlag aus

Nachdem Nvidia vor einigen Wochen bereits die ersten beiden Modelle der neuen Ampere-Generation veröffentlichte (RTX 3080 & RTX 3090) und mit der RTX 3070 am morgigen Donnerstag, den 29. Oktober die dritte Karte an den Start geht, holt nun AMD zum Gegenschlag aus. Ob es der Chip-Hersteller aber schafft Konkurrent Nvidia mit den neuen Radeon RX 6000 in die Schranken zu weisen, steht derzeit noch in die Sternen.

Doch laut ersten Leaks zur Big Navi könnten die Radeon RX 6900XT & 6800XT möglicherweise auf GeForce-RTX-3080-Niveau sein, bzw. die Nvidia-Karte sogar übertreffen. Weitere Details zu dem großen Leak haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Wann die Grafikkarten von AMD zum Kauf angeboten werden und über welche Spezifikationen diese letztendlich verfügen, werden wir wohl am heutigen Abend erfahren.

AMD stellt neue Ryzen 5000-Serie mit Zen-3-Architektur vor

AMD-Präsentation: Uhrzeit und Livestream

Im Folgenden fassen wir euch die wichtigsten Rahmendaten zu der AMD-Präsentation kurz und bündig zusammen:

Termin/Datum: Mittwoch, 28. Oktober 2020

Mittwoch, 28. Oktober 2020 Uhrzeit: Um 17 Uhr deutscher Zeit

Um 17 Uhr deutscher Zeit Wo: YouTube-Kanal von AMD (unterhalb eingefügt)

