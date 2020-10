Am morgigen Donnerstag erscheint mit der GeForce RTX 3070 die mittlerweile dritte Grafikkarte der neuen Ampere-Generation von Nvidia. Doch angesichts der Tatsache, dass die RTX 3080 und RTX 3090 im Grunde bereits kurz nach dem offiziellen Release bis zum heutigen Tag bei nahezu allen Händlern komplett ausverkauft ist, fragen sich potentielle Kunden, wie es eigentlich um die Verfügbarkeit der RTX 3070 bestellt ist.

Wird das dritte Grafikkarten-Modell ebenfalls aufgrund von Lieferproblemen in der Anfangszeit nur sehr schwer zu bekommen sein?

Bessere Verfügbarkeit der GeForce RTX 3070?

Wie die Webseite Wccftech berichtet, wird Nvidia im Fall der RTX 3070 über ein deutlich größeres Kontingent verfügen. Allerdings gibt es gleichzeitig auch konkrete Zahlen, die von dem europäischen Händler Proshop stammen und ein anderes Bild der Verfügbarkeit zeichnen.

Proshop hat insgesamt 4330 Exemplare der RTX 3070 bestellt, um diese zum Release am 29. Oktober an Kunden weiterzuverkaufen. Jedoch hat der Händler bisher erst 206 Exemplare erhalten, während 493 Einheiten auf dem Weg ins Lager sind. Somit sind derzeit noch 3631 Bestellungen für den Shop offen. Zum letzten Mal wurde diese Information auf der offiziellen Webseite von Proshop am 26. Oktober um 11:46 Uhr aktualisiert, also vor zwei Tagen. Ob mittlerweile weitere Karten eingetroffen sind, ist nicht bekannt.

Bestellt: 4.330 Exemplare

4.330 Exemplare Erhalten: 206 Exemplare

206 Exemplare Auf dem Weg: 493 Exemplare

493 Exemplare Ausstehend: 3.631

Das denken wir über die Verfügbarkeit der RTX 3070

Wie es sich bei anderen Händlern mit der Verfügbarkeit der RTX 3070 verhält, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht genau vorhergesagt werden. Doch selbst wenn die verschiedenen Anbieter ein deutlich größeres Kontingent als bei der RTX 3080 oder RTX 3090 zur Verfügung haben, solltet ihr beim Bestellen blitzschnell sein. Wir rechnen damit, dass die RTX 3070 direkt über die Webseite von Nvidia, aber auch bei Alternate und Co. wieder innerhalb von nur wenigen Minuten restlos ausverkauft sein wird.

Schließlich ist die Karte durch einen Verkaufspreis von 499 Euro (Founders Edition) recht günstig und dennoch steht die GPU auf demselben Level wie die RTX 2080 Ti, die vor einigen Monaten noch mehr als 1.000 Euro gekostet hat. Die Zielgruppe für die RTX 3070 ist also weiteraus großer als bei den anderen beiden Karten, wodurch auch der Ansturm noch einmal zunehmen dürfte.

Doch selbst wenn ihr bei der Founders Edition kein Glück haben solltet, bieten sich noch immer die diversen Custom-Modelle von Drittanbietern an, bei denen der Preis jedoch voraussichtlich etwas höher liegen wird.

In jedem Fall raten wir euch ausdrücklich davon ab, eine RTX 3070 zu völlig überteuerten Preisen auf Plattformen wie eBay zu erstehen. Wenn ihr kein Glück habt, wartet lieber bis wieder neues Kontingent der RTX 3070 zu vernünftigen Preisen zur Verfügung steht.

GeForce RTX 3070 ab den 29. Oktober kaufen! – Preorder-Guide