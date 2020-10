Kühlleistung der PS5: Vertikal oder lieber horizontal platzieren?

Die PS5 von Sony kann genau wie die Xbox Series X von Microsoft entweder vertikal oder horizontal positioniert werden. Doch welche Option ist letztendlich die bessere Wahl?

Neben dem Aspekt der optimalen Kühlleistung dürften sich Gamer diese Frage besonders aus Platzgründen stellen. Schließlich ist die PlayStation 5 von 390mm x 104mm x 260mm schon recht groß. Vor allem Kallax-Regal-Besitzer müssen sich eine neue Möglichkeit überlegen, um ihre Konsole unterzubringen. Denn die Fächer des beliebten IKEA-Möbelstücks sind nicht groß genug für die Konsole – egal ob vertikal oder horizontal positioniert.

Welche Position ist für die PS5 ideal?

Doch welche Position ist für die Kühlleistung der Next-Gen-Konsole förderlicher? Genau auf diese nicht unwichtige Frage hat Sony selbst nun eine Antwort gegeben. Gegenüber der japanischen Webseite 4Gamer erklärte Yasuhiro Ootori, leitender Design-Ingenieur bei Sony, dass es zwischen den beiden Positionen keinen technischen Unterschied gibt.

„Das ist eine häufig gestellte Frage. Aus der Sicht der Designer gibt es keinen Unterschied in der Kühlleistung zwischen vertikaler und horizontaler Installation. Ich denke, einige Leute denken, dass die Wärmeableitungseffizienz in der vertikalen Installation aufgrund des Kamineffekts höher sein sollte. In einem Kühlsystem mit einem aktiven Lüfter liegt der Kamineffekt jedoch auf dem Messfehlerniveau. Es funktioniert gemäß den Spezifikationen sowohl bei horizontaler als auch bei vertikaler Installation.“

Letztendlich ist es also eure Entscheidung, in welcher Position eure PS5 einen Platz bei euch Zuhause findet. Ootori bevorzugt es allerdings die Konsole vertikal aufzustellen, da in diesem Fall die Ober- und Unterseite des PlayStation-Logos korrekt sichtbar seinen. Bedenkt in jedem Fall, dass die Konsole, wie ihr sie auch hinstellt, immer genügend Platz besitzt, um Luft einzusaugen und Wärme abzugeben. Außerdem sollte der Ort nicht allzu staubig sein, da sonst die Kühlleistung des Radiallüfters der PlayStation 5 mit der Zeit abnehmen kann.

Wie gut, dass Sony aber auch an diesen Fall gedacht und zwei auffällige Schlitze zur Reinigung im Gehäuse verbaut hat. Dahinter liegen Staubkammern, die den Staub auffangen. Wenn ihr die Konsole also entstauben möchtet, müsst ihr lediglich einen Staubsauger an die jeweilige Öffnung halten.

© Sony

Die Kühllösung der PS5

Interessant ist zudem, dass der Grund für die Größe der Konsole in dem speziellen Kühlssystem der PS5 begründet liegt. Dieses besteht unter anderem aus einem einzigen 120 mm x 45 mm großen Radiallüfter. Yasuhiro Ootori erklärte in dem Teardown-Video der PS5, dass dieser Lüfter die Komponenten von beiden Seiten kühlt.

Zwar hätte man sich auch für zwei Radiallüfter entscheiden können, wodurch die PS5 kleiner ausgefallen wäre. Allerdings hätte man in diesem Fall andere Probleme gehabt, wie zum Beispiel die ordnungsgemäße Steuerung der beiden Lüfter und letztendlich auch steigende Produktionskosten. Deshalb hat sich Sony letztendlich für den großen Lüfter entschlossen, den nun in den finalen Konsolen verbaut ist.