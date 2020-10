Am gestrigen Tag, den 7. Oktober 2020 hat Sony ein sehr spannendes Teardown-Video zur PlayStation 5 veröffentlicht. In dem Video zeigt Yasuhiro Ootori, was sich im Inneren der PS5 verbirgt und wie es um die technischen Details bestellt ist.

Mitunter wird hier demonstriert, wie wir den Standfuß von der vertikalen in die horizontale Position verändern, die PS5 also mitsamt Standfuß hinlegen können.

Außerdem geht der stellvertretende Generaldirektor von Hardware Engineering und Operation bei SIE auf das Kühlsystem ein. Im Fokus liegen hier der doppelseitige Lufteinlassventilator und das das Thermal Interface Material (TIM) aus flüssigem Metall, die in Kombination eine kontinuierliche, leise Kühlung ermöglichen sollen.

PS5: Wie kann ich den Staub entfernen?

Doch weitere, nicht unwichtige Kleinigkeiten wurden bedacht. So klärt sich schon jetzt die Frage, wie man den abgesetzten Staub entfernen kann, der sich in der PS5 im Laufe der Zeit ablagert.

Wie entferne ich den Staub in der PS5? Um den Staub in der PS5 leicht entfernen zu können, hat sich Sony etwas Besonderes einfallen lassen.

Die einfachste Möglichkeit ist der Weg über die seitliche Abdeckung. Diese kann ganz einfach per Hebelwirkung entfernt werden. Darunter liegen zwei auffällige Schlitze zur Reinigung, die im Gehäuse verbaut wurden. Das erste seht ihr hier links auf dem Bild (Finger) und das zweite Loch seht ihr hier rechts (Pfeil):

© Sony

Dahinter liegen Staubkammern, die den Staub dann auffangen respektive lagern. Wenn ihr die Konsole also entstauben möchtet, müsst ihr lediglich einen Staubsauger an die jeweilige Öffnung halten. Dann kann der Staub sicher ausblasen. Nach der Reinigung könnt ihr die Abdeckung wieder montieren und die Konsole ist wieder sauber.