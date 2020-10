PS5-Seitenteile können samt Standfuß ausgetauscht werden

Bislang war es nur eine Vermutung, nun steht jedoch fest, dass die PlayStation 5 ein wahrer LEGO-Baukasten ist. In einem neu veröffentlichten Close-Look zerlegt Sony die PS5 in all ihre Bestandteile und bestätigt damit zugleich, dass die weißen Seitenteile der Konsole tatsächlich ganz einfach demontiert und ausgetauscht werden können.

Doch nicht nur das: Je nachdem wie ihr die Next-Gen-Konsole platzieren möchtet, könnt ihr ganz einfach den Standfuß abschrauben und an anderer Stelle wieder befestigen. Wie einfach das Entblößen der PlayStation 5 ganze geht, zeigt das neu veröffentlichte Video.

PS5 mit wechselbarem Case und Standfuß

Mit dieser einfachen Demontage und dem simplen Austausch des Covers müssten für kommende limitierte Editionen der PS5 nicht mehr komplett neue Konsolen angeschafft werden, sondern lediglich die Seitenteile der PlayStation 5 abgezogen und durch ein neues Case ersetzt werden.

Außerdem gelangt man dadurch ziemlich gut an das Innere der Konsole, um sie entsprechend zu reinigen, die Staubfänger-Vorrichtung vom Staub zu befreien und Anpassungen an SSD und Co vorzunehmen.

Wie tauscht man die Seitenteile der PS5 aus? Das System dahinter ist beinahe so einfach wie die IKEA-Bauanleitung eines Billy-Regals. Lediglich die Ecken des geschwungenen Covers müssen leicht angehoben werden und schon gleiten die Teile aus ihrer Fassung.

Mit einem einfachen Klick lösen sich die Abdeckungen der PS5. © Sony

Ebenso einfach funktioniert das Prinzip bei dem Wechsel des Standfußes. Je nach Platzierung der PlayStation 5 in der Vertikalen oder Horizontalen könnt ihr die den Ständer anderweitig montieren. Dafür muss lediglich eine Schraube gelöst werden, die dann sogar im Fuß aufbewahrt werden kann. Das Ständerprinzip ist wahrlich befriedigend und vollendete Ingenieurskunst.

Nachdem die Schraube gut verpackt ist, könnt ihr die Konsole auch auf ihren Ständer legen.

© Sony