PS5 im limitierten Spider-Man Miles Morales-Design? So würde sie aussehen

Wie schon bei der PlayStation 4 wird Sony auch für die PS5 so einige limitierte Outfits veröffentlichen. Da zahlreiche Spiele in den Startlöchern stehen, die sich besonders gut für ein alternatives PlayStation 5-Design eignen, gibt es erste kreative Köpfe, die sich an eine erste Erstellung solcher Limited Editions machen.

Wenn sich Sony beispielsweise entscheidet, das kommende Spider-Man: Miles Morales mit einem PS5-Design zu beehren, hätte LetsGoDigital gemeinsam mit Digitalkünstler Snoreyn bereits einen Vorschlag in Petto.

PS5 trifft auf Spider-Man Miles Morales

Unwahrscheinlich ist eine PlayStation 5 in der Spider-Man-Optik keineswegs, denn auch die PS4 Pro wurde mit einer solchen limitierten Edition ausgestattet. Wie sich die PS5 im spinnenhaften Gewand machen würde, zeigt die Version von Giuseppe Spinelli aka Snoreyn:

Neben dem von einem Spinnennetz und roten Elementen durchzogenen Gehäuse der Konsole hat der Künstler auch dem Controller einen neuen Look und dem Touchpad den Slogan „Be Yourself“ verpasst. Alles wurde dabei elegant in Schwarz gehalten. Für diejenigen, die sich eine schwarze PS5 wünschen, wäre es also eine gute Alternative zu der weißen Konsole.

So könnte die PlayStation 5 in Schwarz und in Marvel-Optik aussehen.

© LetsGoDigital/Giuseppe Spinelli alias Snoreyn

PlayStation 5 mit austauschbarem Gehäuse?

Wer sich in der noch bestehen Konsolengeneration an einer limitierten Ausgabe der Sony-Konsole erfreuen möchte, muss bislang in den sauren Apfel beißen und eine komplett neue PlayStation 4 kaufen.

Mit der Next-Gen könnte sich das jedoch möglicherweise ändern, denn das Cover der PS5 scheint durchaus abnehmbar und austauschbar zu sein, ähnlich wie bei einem PC-Gehäuse. Ob und inwiefern dies aber schlussendlich der Realität entspricht, ist bisher nicht genau bekannt oder von Sony bestätigt.

Aktuell ist der Elektronikkonzern wohl eher damit beschäftigt die Nachproduktion der PlayStation 5 zu sichern und den zahlreichen Vorbestellungen gerecht zu werden. Möglicherweise könnten deshalb erst zum Konsolen-Release am 19. November 2020 neue Exemplare erhältlich sein. Vielleicht folgt bis dahin jedoch auch noch die Ankündigung einer Sonderausgabe.