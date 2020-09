PS5 wieder ausverkauft: Vorerst wohl keine weiteren Vorbestellungen mehr

Der Run auf die PlayStation 5 ist erstaunlich. Binnen weniger Minuten waren alle Bestände der ersten Vorverkaufswelle bereits vergriffen, die letzte Woche kurz nach der Bekanntgabe des Release-Termins und Preises begann. Gestern stellten Händler neues Kontingent für die Frühkäufer zur Verfügung und das war ebenfalls in kürzester Zeit nicht mehr verfügbar. Die PS5 ist derzeit wieder ausverkauft.

PS5: 2. Welle bereits ausverkauft

Die zweite Vorbestellerphase lief wieder einmal nicht ganz reibungslos ab. Diverse Händlerseiten kamen zwischenzeitlich zum Erliegen. Es war dennoch kein Ding der Unmöglichkeit, sich eine PlayStation 5 zu sichern.

Die PS5 erscheint in zwei Versionen: Mit und ohne Laufwerk. Aktuell lässt sie sich aber nicht mehr vorbestellen. © SIE

Das war womöglich erstmal die letzte Chance auf eine PS5

Saturn und MediaMarkt geben jetzt an, dass die Vorbestellungen vorerst abgeschlossen sind. Zu allem Überfluss wird es wohl erstmal keine Möglichkeit mehr geben, sich eine PlayStation 5 in der Digital Edition oder in der Basis-Variante mit Laufwerk zu sichern.

MediaMarkt schreibt auf der PS5-Produktseite:

„Vielen Dank an alle, die eine Vorbestellung für PS5 aufgegeben haben. Alle PS5 Konsolen sind nun verkauft, so dass Vorbestellungen vorerst abgeschlossen sind. Bitte besuchen Sie uns weiterhin für weitere Updates.“

Der Onlinehändler Amazon schreibt ebenfalls, dass das Kontingent aufgebraucht sei, und es noch unsicher ist, wann und ob es neue Möglichkeiten zur Vorbestellung geben wird. Zudem warnte Amazon bereits, dass zum Release-Tag nicht jeder eine PS5 bekommen wird.

Aber: Ob die Hoffnung für viele Fans jetzt dahin ist, die neue Sony-Konsole zum Launch zu erhalten, kann allerdings nicht mit Sicherheit gesagt werden. Es kann auch sein, dass es sich um eine ungeschickte Formulierung seitens der Händler handelt.

Ich habe mir keine PS5 sichern können: Was kann ich jetzt noch tun?

Wir können nur empfehlen, immer mal wieder bei den jeweiligen Produktseiten von MediaMarkt, Saturn, Amazon, Otto und Co. vorbeizuschauen. Vielleicht habt ihr Glück und die Händler legen weiteres Vorbesteller-Kontingent nach. Sony schrieb immerhin vor etwa einer Woche, dass „über die nächsten Tage“ neue PS5-Konsolen zur Vorbestellung angeboten werden sollen. Es ist unklar, ob damit im Endeffekt nur der gestrige Tag gemeint war.

Hütet euch vor Resellern: Ihr solltet auf keinen Fall bei den überteuerten Angeboten von Resellern zuschlagen! Nach Release wird Sony noch fortlaufend weiteres Kontingent produzieren.

Am Release-Tag werden die Händler zudem auf den Verkaufsflächen PlayStation 5-Konsolen zur Verfügung stellen. Auch hierbei heißt es, der frühe Vogel fängt den Wurm.

Hoffentlich keine Stornierungen: Wir hoffen jedenfalls nicht, dass wieder diverse PS5-Vorbestellungen seitens der Händler storniert werden, wie es nach der ersten Vorbestellungs-Welle der Fall war.

Die PlayStation 5 erscheint am 19. November 2020 in zwei Versionen: Der Digital Edition ohne Laufwerk und der Basis-Version mit Laufwerk. In diesem Artikel verrate ich euch, warum ich mir die Version mit Laufwerk besorge und das direkt zu Release. Mein Kollege Christian Just schildert euch hingegen, warum er mit dem Kauf noch wartet.