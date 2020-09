PS5 ausverkauft: Verkäufer verlangen auf Ebay 10.000 Euro und mehr

Die PS5 konnte in der Nacht vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag nur innerhalb eines sehr schmalen Zeitfensters vorbestellt werden. Bereits nach wenigen Minuten war das Kontingent der verschiedenen Onlinehändler wie Amazon, MediaMarkt und Saturn komplett aufgebraucht.

PS5-Wucherpreise auf Ebay

Der Grund dafür dürfte zum einen ein recht kleines Kontingent sein, das von Sony zu Beginn zur Verfügung gestellt wurde und zum anderen Nutzer, die gleich mehrere Konsolen kauften, um diese anschließend bei Ebay zu völlig überteuerten Preisen anzubieten.

Dabei reichen diese Preise von einigen hundert Euro über dem Verkaufspreis bis hin zu mehr als 10.000 Euro für eine einzige Konsole, die ihr mit großer Wahrscheinlichkeit auch noch am Release-Tag in den Laden erstehen könnt. Deshalb raten wir euch ausdrücklich davon ab, die PS5 abseits von etablierten Händlern zu Preisen zu kaufen, die deutlich über der UVP liegen.

Dass es eine 2. Welle an PS5-Vorbestellungen geben wird, hat Sony bereits vor einigen Tagen mitgeteilt. Das japanische Unternehmen entschuldigte sich via Twitter und räumte ein, das die Vorbestellungen der PS5 ein „wenig reibungsloser“ hätten vonstatten gehen können. In dem Post heißt es auch, dass im Laufe der nächsten Tage mehr PS5-Konsolen zum Vorbestellen freigegeben werden. Retailer sollen dazu mehr Details teilen.

PS5: Sony entschuldigt sich für Preorder-Chaos, 2. Welle bald!