PS5: Amazon warnt, dass nicht jeder am Release-Tag die PS5 erhält!

Im Normalfall garantiert Amazon, dass die Produkte am jeweiligen Release-Tag nach Hause geliefert werden, wenn man beispielsweise ein Spiel vorbestellt. Doch in Hinsicht auf die Next-Gen-Konsole PS5 kommt es ein wenig anders.

PS5: Das Problem mit dem Vorbestellen

Wie zu erwarten, ist die Nachfrage astronomisch hoch, was das Onlineversandhaus nun dazu verleitet, die Kunden auf den Umstand hinzuweisen, dass die vorbestellte PS5 nicht unbedingt am Launch-Day eintrifft.

Amazon verschickt nun E-Mails an Kunden, die die PlayStation 5 vorbestellt haben:

„Wir möchten Sie im Voraus informieren, dass Sie den Artikel aufgrund der hohen Nachfrage womöglich nicht am Tag der Veröffentlichung erhalten werden.“

Weiter heißt es, dass das Unternehmen alles dafür tut, „damit der Artikel so schnell wie möglich nach der Veröffentlichung“ ausgeliefert wird. Wer also warten muss und wer die PS5 am Launch-Day erhält, könnte stark voneinander abweichen.

PS5 vorbestellen: Vorbestellungen jetzt live! PlayStation 5

In naher Zukunft sollen wohl noch mehr Infos seitens der Händler folgen, wie es nun um die Vorbestellungen beschert ist. Doch insgesamt sieht die Preorder-Sachlage genauso unschön aus wie bei der Current-Gen mit der PS4. Die PS5 war keine paar Stunden nach dem Startschuss der Preorder schon wieder ausverkauft. Wann die 2. Welle startet, ist noch unbekannt.

Am Ende wird zum Release wohl jede Konsole umgehend vergriffen sein. Bei über 110 Millionen PS4-Besitzern und fast 42 Millionen aktiven PS Plus-Nutzern ist die Nachfrage entsprechend verständlich.