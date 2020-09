PS5 ausverkauft, 1. Welle überall vergriffen! Wann und wo geht es weiter?

Sony hat während des PS5-Showcases am 16. September 2020 verkündet, dass die Vorbestellung der PlayStation 5 am 17. September 2020 beginnen würde und in den darauffolgenden Stunden war es in Deutschland dann auch schon so weit.

PS5 vorbestellen: Vorbestellungen jetzt live! PlayStation 5

Bei uns ging das Preseller-Spektakel zwischen 0 und 1 Uhr morgens los, also mitten in der Nacht. Die gängigen Onlineshops haben einige Zeit nach der Sony-Präsentation angefangen, ihre digitalen Pforten zu öffnen.

Doch kurze Zeit später war der Zauber der Preorder dann auch schon wieder vorbei. Die PS5 ist restlos ausverkauft.

PS5: 1. Welle vergriffen, was nun?

Die 1. Welle an Konsolen war schon nach kurzer Zeit vergriffen. Wie zu erwarten, stürmten die PlayStation-Fans die Onlineshops, um sich eine Version mit Disk-Laufwerk oder die Digitale Edition zu sichern. Das ist aktuell jedoch nicht mehr möglich.

Wann und wo geht es weiter? Wichtig ist, dass es sich hierbei nur um die 1. Welle handelt und die Shops in unregelmäßigen Abständen neues Kontingent freigeben. So war die Konsole in der Nacht zum Beispiel umgehend bei Amazon ausverkauft, bevor sie kurze Zeit später wieder für einen Moment angeboten wurde.

Falls ihr noch keine PS5 vorbestellt habt und dies noch vorhabt bis zum Release der Konsole am 19. November 2020, solltet ihr regelmäßig auf PlayCentral.de vorbeisehen, wir halten euch auf dem Laufenden, wo und wann ihr die PS5 vorbestellen könnt. Weiter geht es dann bei folgenden Shops auf den Produktseiten der PS5, sobald die 2. Welle und kleinere vereinzelte Wellen kommen:

PS5-Preorder überraschend gestartet, Fans sind stinkig

Im Vorfeld hieß es seitens Sony, dass sie potenziellen Interessenten ausreichend Zeit einräumen würden, sodass sich jeder auf die Preorder-Phase vorbereiten könne. Dies ist so jedoch nicht eingetreten.

Sie haben vor dem PS5-Showcase keine Infos dazu geteilt, dass der Release-Termin und die entsprechenden Preise der PS5-Versionen geteilt werden, geschweige den der Preorder-Startschuss fällt. Deshalb sind viele User, die nach der Präsentation ins Bett gegangen sind, nun enttäuscht und teilen im sozialen Netz ihren Unmut.

Ist es so schwer einen anständigen Pre-Order Termin zu kommunizieren @PlayStationDE? Überall ausverkauft, manche Leute müssen auch schlafen. So viel zu "wir geben es rechtzeitig bekannt, bevor man vorbestellen kann"…#PS5 — Sven Nagel (@nagelbohne) September 17, 2020

Das zum Thema Sony sei vorbereitet auf den Ansturm wegen der PS5. Seit 4 Uhr morgens oder so überall ausverkauft. Solche Clowns das die auch mitten in der Nacht damit anfangen. Und bei Ebay stehen die schön mit Mondpreisen drin 👍👍 — Werder-Lenny (@SVW_Lenny29) September 17, 2020

Insbesondere für die Vorbesteller aus Österreich verlief die 1. Welle recht bitter, da man hier die Konsole erst gar nicht bestellen konnte, bevor es dann auch schon wieder fast zu spät und alle Konsolen ausverkauft waren.

Wie lange kann es dauern? Wir müssen jetzt erst einmal abwarten, bis die Onlineshops nachstocken. Derzeit gibt es keinen bestimmten Zeitraum. Dies kann jeden Moment der Fall sein oder erst in ein paar Tagen respektive Wochen.

Es bleibt abzuwarten, wann die 2. große Welle an Vorbestellungen an den Start geht oder wir müssen die entsprechenden Zeiträume abpassen, wenn sie wieder für kurze Zeit aufgestockt wird.

Wir geben unser Bestmögliches um euch umgehend zu informieren, wenn sich hier etwas tut!

Unterdessen ist zumindest noch das Zubehör für die PS5 bei allen gängigen Shops erhältlich. Eine vollständige Übersicht der Gadgets erhaltet ihr hier.

Anhand des nachfolgenden Artikels könnt ihr abschätzen, welches Zubehör für euch möglicherweise infrage kommt:

PS5: Kamera, Ladestation, Headset und Fernbedienung – alle Gadgets samt Preis